Χανιά: Δύο συλλήψεις για μπαλωθιές σε γιορτή στον Πλατανιά

Σε δύο συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) σε περιοχή του Πλατανιά, στα Χανιά.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 37 ετών, για μπαλωθιές κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι του πρώτου. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια και κάλυκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «συνελήφθησαν χθες (23.11.2025) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, δύο ημεδαποί ηλικίας 47 και 37 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 47χρονου, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην εν λόγω οικία κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν ο 47χρονος και ο 37χρονος, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες, φυσίγγια και κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».

