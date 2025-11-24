Έρχονται «Κάτι ψήνεται» και «It’s showtime»

Σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις αναμένονται στην απογευματινή ζώνη από τις αρχές του νέου έτους. Τα κανάλια αποδύονται σε αγώνα δρόμου για την εύρεση νέων φορμάτ ή την επαναφορά παλαιότερων projects, με στόχο να ενισχύσουν slot στην απογευματινή ζώνη.

Ο ΑΝΤ1 «καλοβλέπει» το «Κάτι ψήνεται». Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, το κανάλι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την εταιρεία παραγωγής JK Productions, που έχει πάρει τα δικαιώματα του ιστορικού φορμάτ «Come dine with me». Με μακρά πορεία στον Alpha, στον ΑΝΤ1 και στον ΣΚΑΪ, το «Κάτι ψήνεται» μπαίνει σε τροχιά επιστροφής, με πιθανότερο προορισμό τον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο που φέρονται να εξετάζουν στον ΑΝΤ1 θέλει το «Κάτι ψήνεται» να παίρνει θέση τις καθημερινές στην απογευματινή ζώνη. Στην περίπτωση αυτή το «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση θα μετακομίσει στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Σε ραγδαία αλλαγή με μουσικό, μάλιστα, πρόσημο οδεύει και ο ΣΚΑΪ. Το κανάλι του Φαλήρου σχεδιάζει να επαναφέρει τα ψυχαγωγικά φορμάτ στην απογευματινή ζώνη και πιο συγκεκριμένα στο slot 17:45 με 19:45, που μετά το πρόωρο φινάλε της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου καλύπτεται με ελληνικές ταινίες. Στη θέση αυτή προορίζεται ένα νέο φορμάτ τραγουδιστικού ριάλιτι, το «It’s showtime».

Πέντε παίκτες διαγωνίζονται στο τραγούδι σε αυτοσχέδια μίνι τουρνουά καραόκε που διεξάγονται σε ένα ειδικό πλατό που θυμίζει κλαμπ. Κάθε παίκτης διαγωνίζεται σε δύο τραγούδια και οι υπόλοιποι ως κριτική επιτροπή τον βαθμολογούν. Στο τέλος κάθε εβδομάδας βγαίνει ένας νικητής που παίρνει το χρηματικό έπαθλο. Το νέο ριάλιτι θα βγει στον αέρα του ΣΚΑΪ στις αρχές Ιανουαρίου, ενώ, όπως προκύπτει από το φορμάτ, δεν θα έχει παρουσιαστή.

