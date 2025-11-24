Φρέντι Μέρκιουρι: Οι Queen θέλουν να τον επαναφέρουν στη σκηνή μέσω ολογράμματος – «Μπορούμε να είμαστε ξανά όλοι μαζί»

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα Queen εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναφέρει τον Φρέντι Μέρκιουρι στη σκηνή μέσω ολογράμματος, ακολουθώντας τα βήματα του επιτυχημένου συναυλιακού show των Abba, που έχει ήδη μαγνητίσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Ο 78χρονος κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι, αποκάλυψε ότι αυτός και ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ εξερευνούν τρόπους για να αναδημιουργήσουν την αρχική σύνθεση της μπάντας με τον Μέρκιουρι, που πέθανε το 1991, και τον μπασίστα Τζον Ντίκον, που αποσύρθηκε το 1997.

Μιλώντας στο Big Issue, ο Μπράιαν Μέι δήλωσε: «Ο Φρέντι ζει ακόμα μέσα από τη μουσική που ακούμε όλη την ώρα. Σε κάποιο βαθμό, ο Ντίκον είναι ακόμα μαζί μας με τον ίδιο τρόπο, αλλά τώρα έχουμε τόσες άλλες ευκαιρίες. Μιλάω για πράγματα που σε “βυθίζουν”, όπως το The Sphere στο Λας Βέγκας – θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στον κόσμο την εμπειρία που ζήσαμε εμείς, όταν ήμασταν όλοι μαζί, και αυτό με ελκύει πολύ».

◆ Sphere Las Vegas unveils Queen’s immortal show, drops rock history rewrite with Brian May’s cosmic visuals https://t.co/rrnGDNOlP0 pic.twitter.com/ega4zLpYCf — QUEEN NewsFlash (@wwry_jp) November 23, 2025



«Δεν θα είναι απλώς η αναπαραγωγή παλαιού υλικού. Με ενθουσιάζει η ιδέα ότι μπορούμε να είμαστε ξανά οι αρχικοί Queen», πρόσθεσε.

Οι φήμες για ολογραφικό show των Queen είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν όταν η εταιρεία που διαχειρίζεται τον καταλόγο του Μέρκιουρι κατέθεσε εμπορικό σήμα για το όνομά του σε 3D και Virtual Reality (VR). Τότε, οι εκπρόσωποι του σπουδαίου συγκροτήματος είχαν δηλώσει ότι «δεν υπάρχει τίποτα να πούμε», σημειώνει η Daily Mail.

Ο 76χρονος Ρότζερ Τέιλορ σημείωσε: «Νομίζω ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από τότε που ξεκίνησε το show των Abba, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα».

Πρόσθεσε ότι ο Μέρκιουρι θα ήταν «ενθουσιασμένος που η δουλειά της μπάντας παραμένει σημαντική σήμερα».

◆ Queen explore ABBA Voyage-style show: ‘I’m taken with the idea we can be the original Queen again’ https://t.co/jgJDq4W1HC pic.twitter.com/Ao5Uwvgwz3 — QUEEN NewsFlash (@wwry_jp) November 24, 2025



«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, μπορούμε να παίξουμε καλά, αλλά μεγαλώνουμε, και έτσι εξετάζουμε όλες τις επιλογές, ειδικά με την απίστευτη τεχνολογία που διαθέτουμε τώρα, η οποία κυριολεκτικά αλλάζει μέρα με τη μέρα», τόνισε.

Οι Queen έχουν έξι singles και δέκα albums στην κορυφή των charts στη Βρετανία, με επιτυχίες όπως τα «Bohemian Rhapsody» και «We Are the Champions».

Το ολογραφικό show των Abba, «Abba Voyage», τρέχει από το 2022, με περισσότερους από τρία εκατομμύρια θεατές στο Λονδίνο.