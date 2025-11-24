Ντέιβιντ Κάμερον: Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη – «Πάντα φοβάσαι να ακούσεις αυτές τις λέξεις»

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και προτρέπει σε στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για άνδρες, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία.

Ο Κάμερον αποκάλυψε την προσωπική του εμπειρία και ζητεί από την κυβέρνηση να δράσει για την ευαισθητοποίηση των ανδρών σχετικά με την υγεία τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε τεστ προστάτη (PSA), που εντοπίζει πρωτεΐνες σχετιζόμενες με την ασθένεια. Το αποτέλεσμα ήταν υψηλό και στη συνέχεια έκανε βιοψία που αποκάλυψε τον καρκίνο.

Ο 59χρονος Κάμερον, δήλωσε στην εφημερίδα Times: «Πάντα ελπίζεις για το καλύτερο. Έχεις υψηλό δείκτη PSA – μάλλον δεν είναι τίποτα. Κάνεις μια μαγνητική, μερικές μαύρες κηλίδες πάνω της. Σκέφτεσαι, “Α, μάλλον είναι εντάξει”. Αλλά έρχεται η βιοψία και λέει ότι έχεις καρκίνο του προστάτη. Πάντα φοβάσαι να ακούσεις αυτές τις λέξεις. Και κυριολεκτικά καθώς βγαίνουν από το στόμα του γιατρού, σκέφτεσαι, “Ω όχι, θα το πει. Θα το πει. Ω Θεέ μου, το είπε”».

Η σύζυγος του πρώην ηγέτη των Συντηρητικών του πρότεινε να εξεταστεί, αφού οι δυο τους άκουσαν τον ιδρυτή της εταιρείας Soho House, Νικ Τζόουνς, να μιλά για τη δική του διάγνωση στο ραδιόφωνο, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Ο Κάμερον υποβλήθηκε σε θεραπεία, κατά την οποία ηλεκτρικοί παλμοί στοχεύουν και καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα. Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση να εισαγάγει προληπτικό έλεγχο για την έγκαιρη ανίχνευση των περιπτώσεων, όταν η θεραπεία έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Όπως είπε: «Θέλω, κατά κάποιο τρόπο, να βγω μπροστά. Θέλω να προσθέσω το όνομά μου στη μεγάλη λίστα ανθρώπων που καλούν για ένα στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να συζητώ τα προσωπικά μου ζητήματα υγείας, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει. Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι άνδρες δεν είναι πολύ καλοί στο να μιλούν για την υγεία τους. Τείνουμε να τα αναβάλλουμε».

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες στη Βρετανία, με περίπου 55.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για τη μορφή αυτή της νόσου στη χώρα, λόγω ανησυχιών για την ακρίβεια των τεστ PSA.

Ο Κάμερον παραιτήθηκε από πρωθυπουργός το 2016.

Με πληροφορίες από: Guardian