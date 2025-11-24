Αλέξης Τσίπρας: Το τελευταίο βήμα πριν από το νέο κόμμα – Οι επόμενες κινήσεις του μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Η συγγραφή του βιβλίου ήταν βασικό κομμάτι στην αλλαγή εικόνας, καθώς έχει την ευκαιρία να κάνει την αυτοκριτική του σε κάποια σημεία, που ακόμη κουβαλά ως «βαριά κληρονομιά», να χτίσει αλλά και να γκρεμίσει «γέφυρες» και απαλλαγμένος από τις «αμαρτίες» του παρελθόντος να επιστρέψει δυναμικά στην πολιτική σκακιέρα.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Όλοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία τις αποκαλύψεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι προπαραγγελίες έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με τον εκδοτικό οίκο να έχει τυπώσει αρχικά 15.000 αντίτυπα και να προχωρά ήδη σε ακόμη 10.000 για να καλύψει τη ζήτηση.

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δήλωσε πριν από λίγες ημέρες από το βήμα της Βουλής ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ, ωστόσο, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg που έχει αναλάβει την έκδοση του βιβλίου, η προσμονή για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα έχει ξεπεράσει εκείνη που υπήρχε για την έκδοση της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με τις περιπέτειες του νεαρού μάγου.

Οι προπαραγγελίες

«Υπάρχουν βιβλία σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Εχουν εξαντληθεί όλες οι προπαραγγελίες, έχουν γίνει δύο ανατυπώσεις πριν κυκλοφορήσει. Εχουν ξεπεραστεί κατά 150% οι αρχικές προσδοκίες. Εχει ξεπεράσει κάθε άλλο εκδοτικό φαινόμενο. Πολύ περισσότερο από τον Χάρι Πότερ», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Δαρδανός, ενώ σημείωσε πως τον τίτλο «Ιθάκη» τον επέλεξε ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και το εξώφυλλο του βιβλίου ο εκδοτικός οίκος.

Ηδη τα πρώτα αποσπάσματα που έδωσε στη δημοσιότητα, για τις πρώτες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου, τους διαλόγους με την Αγκελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντ για το δημοψήφισμα, τα γενέθλια του γιου του που ξέχασε αλλά και εκείνα που διέρρευσαν για ορισμένους από τους πρώην «συντρόφους» του, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός αλλά κυρίως εκτός ΣΥΡΙΖΑ – σε όλο το πολιτικό φάσμα από τη Δεξιά μέχρι τα πολλά κομμάτια της Αριστεράς.

Ολοι ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα. Υπουργοί και στελέχη της Ν.Δ. ρίχνουν «τροχιοδεικτικά πυρά» θεωρώντας πως είναι πολύ πιθανό ο Αλ. Τσίπρας να είναι ο βασικός αντίπαλος στις εκλογές και όχι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Γι’ αυτόν τον λόγο επιμένουν να θυμίζουν τη διαπραγμάτευση του 2015, το δημοψήφισμα, τις κλειστές τράπεζες και τα capital controls, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει πως δεν πιστεύει ότι μπορεί ο λαός να μπει σε ένα πλοίο που γνωρίζει ότι ο καπετάνιος το έχει ρίξει ήδη μία φορά στα βράχια.

Από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται φανερά αμήχανη, αδυνατώντας να βρει μια ξεκάθαρη γραμμή απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος σε όλες τις δημοσκοπήσεις ξεπερνά σε «δυνητική» ψήφο τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Αυτό φάνηκε με την τρικυμία που προκάλεσε η δήλωση της Ράνιας Θρασκιά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε διάλογο με τον Τσίπρα, με τα κορυφαία στελέχη να την αδειάζουν, αποκλείοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας.

