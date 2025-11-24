Σάκης Ρουβάς: Η στιγμή της πτώσης του τραγουδιστή από πλατφόρμα στη σκηνή – ΒΙΝΤΕΟ

Το βράδυ της Παρασκευής στο Enastron σημαδεύτηκε από ένα εντελώς αναπάντεχο και ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό. Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής χορογραφίας του τραγουδιού «Άντεξα», ο Σάκης Ρουβάς και η χορεύτριά του βρέθηκαν ξαφνικά στο πάτωμα, καθώς έπεσαν από την ειδική πλατφόρμα.

Η πτώση ήταν τόσο απότομη και δυνατή που για λίγα δευτερόλεπτα το κοινό «πάγωσε», μέχρι να δει εάν ο αγαπημένος καλλιτέχνης είναι καλά στην υγεία του.

Ευτυχώς, ο Σάκης Ρουβάς δεν τραυματίστηκε και μπόρεσε να συνεχίσει το πρόγραμμά του.