Σάκης Ρουβάς: Η στιγμή της πτώσης του τραγουδιστή από πλατφόρμα στη σκηνή – ΒΙΝΤΕΟ

Το βράδυ της Παρασκευής στο Enastron σημαδεύτηκε από ένα εντελώς αναπάντεχο και ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό. Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής χορογραφίας  του τραγουδιού «Άντεξα», ο Σάκης Ρουβάς και η χορεύτριά του βρέθηκαν ξαφνικά στο πάτωμα, καθώς έπεσαν από την ειδική πλατφόρμα.

Η πτώση ήταν τόσο απότομη και δυνατή που για λίγα δευτερόλεπτα το κοινό «πάγωσε», μέχρι να δει εάν ο αγαπημένος καλλιτέχνης είναι καλά στην υγεία του.

Ευτυχώς, ο Σάκης Ρουβάς δεν τραυματίστηκε και μπόρεσε να συνεχίσει το πρόγραμμά του.

 

