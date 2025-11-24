Πέραμα: 12χρονος δέχθηκε επίθεση από σκύλο – «Δάγκωσε το παιδί μου, έχει παντού τρυπούλες»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκύλος
πηγή: unsplash.com

Ένα 12χρονο αγόρι φέρεται πως δέχθηκε άγρια επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο στο Πέραμα, έξω από το σχολείο του, το απόγευμα της Τετάρτης (19/11).

Σύμφωνα με το Star, το παιδί περίμενε τους γονείς του, που βρίσκονταν σε συνέλευση εντός του γυμνασίου, όταν ένας μεγαλόσωμος σκύλος ράτσας Αγίου Βερνάρδου, αν και δεμένος με λουρί, άρχισε να γαυγίζει και να επιτίθεται.

Ο σκύλος έριξε κάτω τον 12χρονο και τον δάγκωσε στο αριστερό μπράτσο, προκαλώντας σοβαρά τραύματα. Το παιδί λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και υποβάλλεται σε επαναληπτικές εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστούν επιπλοκές.

Η οικογένεια του μαθητή, από την πλευρά της, δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη του σκύλου. «Είχε δαγκώσει επίμονα το παιδί μου στο μπράτσο του, έχει παντού τρυπούλες. Θα γίνει καταγγελία στον κύριο, δεν επιθυμώ την ευθανασία του ζωντανού. Θέλω να σωθεί το ζώο από το σπίτι αυτό» λέει η μητέρα του 12χρονου.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, ο ιδιοκτήτης όχι μόνο δεν έδειξε ενδιαφέρον για την κατάσταση του παιδιού, αλλά δεν επικοινώνησε καν με τη μητέρα μετά το συμβάν, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία κατέγραψε τα στοιχεία του.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
15:55 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μενίδι: Έξι συλλήψεις για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο – Οι πέντε είναι ανήλικοι

Σε έξι συλλήψεις, εκ των οποίων οι πέντε είναι ανήλικοι, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑ...
15:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Καστοριά: Κατά 18 εκατοστά ανέβηκε η στάθμη των υδάτων της λίμνης – Αποκατάσταση των αναχωμάτων ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Ανέβηκε κατά 18 εκατοστά η στάθμη της λίμνης Καστοριάς τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, λόγω τω...
15:16 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Νέα Πέραμος: «Μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι» – Το τηλεφώνημα στις αρχές και η αποκαλυπτική μαρτυρία γείτονα

Κοινό μυστικό στην τοπική κοινωνία της Νέας Περάμου φαίνεται πως ήταν ότι τα τρία αδέλφια αντι...
14:51 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τζουμέρκα: «Ποτάμι» πέρασε μέσα από σπίτι και ξήλωσε τον τοίχο – Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Βιβλικές είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα