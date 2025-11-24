Πέραμα: 12χρονος δέχθηκε επίθεση από σκύλο – «Δάγκωσε το παιδί μου, έχει παντού τρυπούλες»

Ένα 12χρονο αγόρι φέρεται πως δέχθηκε άγρια επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο στο Πέραμα, έξω από το σχολείο του, το απόγευμα της Τετάρτης (19/11).

Σύμφωνα με το Star, το παιδί περίμενε τους γονείς του, που βρίσκονταν σε συνέλευση εντός του γυμνασίου, όταν ένας μεγαλόσωμος σκύλος ράτσας Αγίου Βερνάρδου, αν και δεμένος με λουρί, άρχισε να γαυγίζει και να επιτίθεται.

Ο σκύλος έριξε κάτω τον 12χρονο και τον δάγκωσε στο αριστερό μπράτσο, προκαλώντας σοβαρά τραύματα. Το παιδί λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και υποβάλλεται σε επαναληπτικές εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστούν επιπλοκές.

Η οικογένεια του μαθητή, από την πλευρά της, δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη του σκύλου. «Είχε δαγκώσει επίμονα το παιδί μου στο μπράτσο του, έχει παντού τρυπούλες. Θα γίνει καταγγελία στον κύριο, δεν επιθυμώ την ευθανασία του ζωντανού. Θέλω να σωθεί το ζώο από το σπίτι αυτό» λέει η μητέρα του 12χρονου.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, ο ιδιοκτήτης όχι μόνο δεν έδειξε ενδιαφέρον για την κατάσταση του παιδιού, αλλά δεν επικοινώνησε καν με τη μητέρα μετά το συμβάν, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία κατέγραψε τα στοιχεία του.