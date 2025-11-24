Πρίγκιπας Φίλιππος: Η προειδοποίηση στον Χάρι πριν από τον γάμο με την Μέγκαν Μαρκλ – «Με τις ηθοποιούς βγαίνεις, δεν τις παντρεύεσαι»

Enikos Newsroom

lifestyle

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η προειδοποίηση στον Χάρι πριν από τον γάμο με την Μέγκαν Μαρκλ – «Με τις ηθοποιούς βγαίνεις, δεν τις παντρεύεσαι»
Φωτογραφίες: Reuters

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φέρεται να προειδοποίησε έντονα τον εγγονό του, πρίγκιπα Χάρι, πριν από τον γάμο του με την ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για τη σχέση τους και συγκρίνοντας τη με ιστορικά σκάνδαλα της βασιλικής οικογένειας.

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η ανακούφιση μετά τον γάμο του Χάρι και της Μέγκαν – Νέες αποκαλύψεις για τη στάση του απέναντι τους

Σύμφωνα με τον βιογράφο της βασιλικής οικογένειας, Andrew Lownie, στο βιβλίο του «Entitled», ο δούκας του Εδιμβούργου φέρεται να είπε στον δούκα του Σάσεξ, μετά τον αρραβώνα του με τη Μαρκλ το 2017: «Με τις ηθοποιούς βγαίνεις, δεν τις παντρεύεσαι».

Η συγγραφέας Ingrid Seward, στο βιβλίο της του 2024 «My Mother and I, Philip», ανέφερε ότι ο Φίλιππος ήταν «ένας από τους πολύ λίγους που είχαν επιφυλάξεις» για τη Μαρκλ όταν εκείνη και ο Χάρι ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2016.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος θα «γυρνούσε στον τάφο του» αν ήξερε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν έδωσαν στα παιδιά το επίθετό του

Ο Φίλιππος, που απεβίωσε τον Απρίλιο του 2021 σε ηλικία 99 ετών, φέρεται επίσης να συνέκρινε τη Μαρκλ με τη Wallis Simpson, σύζυγος του αείμνηστου βασιλιά Εδουάρδου Η’ (αδελφός του βασιλιά Γεώργιου ΣΤ’ και θείος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’), όταν εκείνος παραιτήθηκε από τον θρόνο, το 1937, για να την παντρευτεί.

Ο γάμος του πρώην βασιλιά Εδουάδρου και της Simpson θεωρήθηκε σκάνδαλο, καθώς εκείνη είχε παντρευτεί και χωρίσει δύο φορές, και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 1972.

Βασίλισσα Ελισάβετ—Πρίγκιπας Φίλιππος: Ο βασιλικός γάμος που κράτησε για 73 χρόνια

Οι εκπρόσωποι της Μαρκλ και του Παλατιού δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο στο Page Six.


Ο Φίλιππος και η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, που απεβίωσε το 2022, ήταν παρόντες όταν ο Χάρι και η Μαρκλ παντρεύτηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Μάιο του 2018.

Σύμφωνα με τον πρώην υπηρέτη της βασιλικής οικογένειας, Grant Harrold, ο Φίλιππος φέρεται να είπε στην Ελισάβετ: «Ευτυχώς τελείωσε αυτό», αμέσως μετά την έξοδό τους από την εκκλησία.

Τον Ιανουάριο του 2020, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τα βασιλικά τους καθήκοντα και επέλεξε να μετακομίσει στις ΗΠΑ, όπου ζουν τώρα με τα παιδιά τους: τον πρίγκιπα Άρτσι (6 ετών) και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ (4).

Φωτογραφία: AP

Ο Φίλιππος φέρεται να αρνήθηκε να έχει λόγο στην απόφαση του Χάρι και της Μάρκλ και φέρεται να είπε στην Ελισάβετ ότι «θα μείνω σύντομα εκτός».

Σύμφωνα με την US Sun, ενώ ο δούκας του Εδιμβούργου δεν συμφωνούσε με τις επιλογές τους, πίστευε ότι «οι άνθρωποι πρέπει να ζουν τη ζωή τους όπως εκείνοι θεωρούν ότι είναι καλύτερο», σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο Gyles Brandreth.

Ο Brandreth επίσης έγραψε ότι ο Φίλιππος χαρακτήρισε τη συνέντευξη του Χάρι και της Μάρκλ με την Όπρα Γουίνφρει ως «τρελαμάρα».


Στη συνέντευξη του 2021, η Μάρκλ δήλωσε ότι η ζωή της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας ήταν «σχεδόν αβίωτη», λέγοντας: «Απλώς δεν ήθελα να ζω πια». Η Μάρκλ επίσης συζήτησε πώς κάποια μέλη της βασιλικής οικογένειας φέρεται να εξέφρασαν ανησυχίες για «το πόσο σκούρο θα είναι το δέρμα του Άρτσι όταν γεννηθεί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones

Τι σημαίνει η φράση «εις άτοπον απαγωγή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
09:41 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Σάκης Ρουβάς: Η στιγμή της πτώσης του τραγουδιστή από πλατφόρμα στη σκηνή – ΒΙΝΤΕΟ

Το βράδυ της Παρασκευής στο Enastron σημαδεύτηκε από ένα εντελώς αναπάντεχο και ιδιαίτερα ανησ...
08:10 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ολγα Μιχαλοπούλου – Χάρης Καρύδης: Ερωτας με φόντο την Ακρόπολη

Επειτα από έναν χρόνο σχέσης, οι ηθοποιοί Ολγα Μιχαλοπούλου και Χάρης Καρύδης αποφάσισαν να συ...
05:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: «Δεν θα επέλεγα ξανά τώρα το “The Voice” – Για εμένα πήγε καλά η εκπομπή στην ΕΡΤ»

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» του Alpha, με τη συνέντευξη να πρ...
03:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Φίλιππος Σοφιανός: Η στιγμή που ο ηθοποιός δακρύζει στον αέρα της ΕΡΤ – «Ρε παιδιά, διάολε…»

Για την πορεία του στην υποκριτική και τις εμπειρίες που τον καθόρισαν μίλησε ο Φίλιππος Σοφια...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα