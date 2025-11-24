Πρίγκιπας Φίλιππος: Η προειδοποίηση στον Χάρι πριν από τον γάμο με την Μέγκαν Μαρκλ – «Με τις ηθοποιούς βγαίνεις, δεν τις παντρεύεσαι»

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φέρεται να προειδοποίησε έντονα τον εγγονό του, πρίγκιπα Χάρι, πριν από τον γάμο του με την ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για τη σχέση τους και συγκρίνοντας τη με ιστορικά σκάνδαλα της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με τον βιογράφο της βασιλικής οικογένειας, Andrew Lownie, στο βιβλίο του «Entitled», ο δούκας του Εδιμβούργου φέρεται να είπε στον δούκα του Σάσεξ, μετά τον αρραβώνα του με τη Μαρκλ το 2017: «Με τις ηθοποιούς βγαίνεις, δεν τις παντρεύεσαι».

Η συγγραφέας Ingrid Seward, στο βιβλίο της του 2024 «My Mother and I, Philip», ανέφερε ότι ο Φίλιππος ήταν «ένας από τους πολύ λίγους που είχαν επιφυλάξεις» για τη Μαρκλ όταν εκείνη και ο Χάρι ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2016.

Ο Φίλιππος, που απεβίωσε τον Απρίλιο του 2021 σε ηλικία 99 ετών, φέρεται επίσης να συνέκρινε τη Μαρκλ με τη Wallis Simpson, σύζυγος του αείμνηστου βασιλιά Εδουάρδου Η’ (αδελφός του βασιλιά Γεώργιου ΣΤ’ και θείος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’), όταν εκείνος παραιτήθηκε από τον θρόνο, το 1937, για να την παντρευτεί.

Ο γάμος του πρώην βασιλιά Εδουάδρου και της Simpson θεωρήθηκε σκάνδαλο, καθώς εκείνη είχε παντρευτεί και χωρίσει δύο φορές, και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 1972.

Οι εκπρόσωποι της Μαρκλ και του Παλατιού δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο στο Page Six.

Prince Harry to attend Prince Phillip's funeral, but Meghan will not



Ο Φίλιππος και η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, που απεβίωσε το 2022, ήταν παρόντες όταν ο Χάρι και η Μαρκλ παντρεύτηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Μάιο του 2018.

Σύμφωνα με τον πρώην υπηρέτη της βασιλικής οικογένειας, Grant Harrold, ο Φίλιππος φέρεται να είπε στην Ελισάβετ: «Ευτυχώς τελείωσε αυτό», αμέσως μετά την έξοδό τους από την εκκλησία.

Τον Ιανουάριο του 2020, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τα βασιλικά τους καθήκοντα και επέλεξε να μετακομίσει στις ΗΠΑ, όπου ζουν τώρα με τα παιδιά τους: τον πρίγκιπα Άρτσι (6 ετών) και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ (4).

Ο Φίλιππος φέρεται να αρνήθηκε να έχει λόγο στην απόφαση του Χάρι και της Μάρκλ και φέρεται να είπε στην Ελισάβετ ότι «θα μείνω σύντομα εκτός».

Σύμφωνα με την US Sun, ενώ ο δούκας του Εδιμβούργου δεν συμφωνούσε με τις επιλογές τους, πίστευε ότι «οι άνθρωποι πρέπει να ζουν τη ζωή τους όπως εκείνοι θεωρούν ότι είναι καλύτερο», σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο Gyles Brandreth.

Ο Brandreth επίσης έγραψε ότι ο Φίλιππος χαρακτήρισε τη συνέντευξη του Χάρι και της Μάρκλ με την Όπρα Γουίνφρει ως «τρελαμάρα».

Meghan Markle and Prince Harry's sit-down with Oprah Winfrey has earned them a 2021 Emmy nomination for Outstanding Hosted Non-Fiction Series or Special



Στη συνέντευξη του 2021, η Μάρκλ δήλωσε ότι η ζωή της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας ήταν «σχεδόν αβίωτη», λέγοντας: «Απλώς δεν ήθελα να ζω πια». Η Μάρκλ επίσης συζήτησε πώς κάποια μέλη της βασιλικής οικογένειας φέρεται να εξέφρασαν ανησυχίες για «το πόσο σκούρο θα είναι το δέρμα του Άρτσι όταν γεννηθεί».