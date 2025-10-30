Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Αποδοκιμάστηκαν σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες – Θύελλα αντιδράσεων για τη «βασιλική μεταχείρισή» τους

Η παρουσίαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ σε πρώτο πλάνο σε αγώνα των LA Dodgers προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους φιλάθλους, με το ζευγάρι να γίνεται στόχος αποδοκιμασιών ενώ εμφανίστηκε στην τεράστια οθόνη του γηπέδου.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ εξόργισαν τους φιλάθλους καθώς καθίσαν στην πρώτη σειρά στον αγώνα των LA Dodgers με τους Toronto Blue Jays την Τρίτη το βράδυ, μπροστά από αρκετούς θρύλους του αθλητισμού.

Όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε στην τεράστια οθόνη του γηπέδου, φαινόταν ότι η εξέδρα ξέσπασε σε αποδοκιμασίες. Ο Χάρι και η Μέγκαν φάνηκαν να αγνοούν με αμηχανία τον θόρυβο, χαμογελώντας και κοιτάζοντας μπροστά.



Ένας που παρακολούθησε τον αγώνα έγραψε στα social media: «Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μόλις εμφανίστηκαν στην τεράστια οθόνη και η εξέδρα τους αποδοκίμασε! Νομίζω ότι θα έκλαιγα αν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο».

Άλλο βίντεο δείχνει το ζευγάρι να συνομιλεί με τον αστέρα του μπάσκετ και συνιδιοκτήτη των Dodgers, Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος καθόταν στη δεύτερη σειρά.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα είναι εξαιρετικά περιζήτητα και μπορούν να αλλάξουν χέρια για δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σημειώνει η Daily Mail.

Η Μέγκαν καθόταν δεξιά του Χάρι στην πρώτη σειρά, σε ένα εξαιρετικά περιζήτητο σημείο ακριβώς πίσω από το ρολόι του γηπέδου. Δεν είναι σαφές αν ο Χάρι και η Μέγκαν πλήρωσαν για τα εισιτήρια ή αν προσκλήθηκαν ως VIP από την ομάδα.

Ωστόσο, η επιλογή να καθίσουν στην πρώτη σειρά έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους φιλάθλους, οι οποίοι εξοργίστηκαν που το ζευγάρι που απολάμβανε «βασιλική μεταχείριση». Ένας χρήστης σχολίασε στα social media: «Ο Μάτζικ Τζόνσον είναι βασιλιάς».

VIDEO PROOF that Harry and Meghan were BOOED! pic.twitter.com/XXxVymmgbu — The Royal Rogue (@the_royal_rogue) October 29, 2025



Άλλοι αναρωτήθηκαν γιατί η Μέγκαν δεν υποστήριζε τους Toronto Blue Jays, δεδομένου ότι είχε ζήσει στην καναδική πόλη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Suits». Η Μέγκαν έχει εμφανιστεί επανειλημμένα με τα χρώματα των Blue Jays, με φωτογραφία της να φοράει καπέλο να έχει διαδοθεί ευρέως. «Είναι σαν το σπίτι μου», είχε δηλώσει η Μέγκαν στο περιοδικό Best Health το 2015, μιλώντας για το Τορόντο. «Στην αρχή δεν ήξερα τι να περιμένω, αλλά όλοι ήταν τόσο φιλικοί».

Ο πρίγκιπας Χάρι, από την πλευρά του, έχει επίσης στενή σχέση με τον Καναδά. Εκπαιδεύτηκε με τις δυνάμεις της χώρας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, και ο Καναδάς αποτελεί μέρος της Κοινοπολιτείας, καθώς υπήρξε πρώην αποικία της Βρετανίας.

A collective 🙄 False outrage for profit & relevancy. A degrading way to make💰 Anyone who complains over Prince Harry and Meghan supporting the Dodgers by using commonwealth BS should never be taken seriously, ever again. Meghan is Californian Harry leaves in California. 🙄 pic.twitter.com/ZDCJeQYm9k — Carmella (@Sussex5525) October 29, 2025



Ένας άλλος θρύλος του αθλητισμού που καθόταν πίσω από το ζευγάρι ήταν ο τέσσερις φορές νικητής του World Series και Hall of Fame pitcher, Σάντι Κούφαξ.

This is a heck of a photo from last night. Prince Harry and Meghan Markle in the front row. Second row, to their right, Sandy Koufax; to their left, Magic Johnson. #WorldSeries pic.twitter.com/bscSyOGrbt — Dan Marrazza (@DanMarrazza) October 29, 2025



Ένας χρήστης σχολίασε στο X: «Ο πρίγκιπας Χάρι και η γυναίκα του κάθονται μπροστά από τον Σάντι Κούφαξ; Απίστευτο». Ένας άλλος έγραψε: «Γιατί διάολο είναι μπροστά από τον Σάντι;», ενώ ένας τρίτος σημείωσε: «Πρέπει να φύγουν».

Πριν τον αγώνα, η MLB δημοσίευσε ένα κλιπ με τον Χάρι και τη Μέγκαν να χαιρετούν χαμογελαστοί τους φιλάθλους καθώς κατευθύνονταν προς τα καθίσματά τους, συνοδευόμενοι από την ασφάλεια.

Σύμφωνα με έναν χρήστη του X, οι άνθρωποι στο γήπεδο «ήταν σαφώς αδιάφοροι» για την παρουσία του ζεύγους στον αγώνα.