Τζαμάικα: Αγνώριστη μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσα» – Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής

Ο τυφώνας Μελίσα έχει αφήσει πίσω του μια κατεστραμμένη Καραϊβική, καθώς έπληξε με σφοδρότητα τη Τζαμάικα, την Κούβα, την Αϊτή και τώρα τις Μπαχάμες, προκαλώντας θανάτους, εκτεταμένες ζημιές και χάος σε εκατοντάδες κοινότητες.

Ο τυφώνας έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη, αφήνοντας 25.000 τουρίστες εγκλωβισμένους, χιλιάδες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ολόκληρες πόλεις κάτω από το νερό. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους, ως αποτέλεσμα των καταστροφών.

Φωτογραφία: Reuters

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, η Μελίσα χτύπησε το νοτιοανατολικό τμήμα των Μπαχαμών και ετοιμάζεται να περάσει από τις Βερμούδες την Πέμπτη. Στην Αϊτή, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 25, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Αγνώριστη η Τζαμάικα

Ο Denver Thorpe, περιφερειακός διευθυντής της Jamaica Agricultural Society, χαρακτήρισε τον αντίκτυπο στους αγρότες «καταστροφικό», προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να ξαναχτίσει ο αγροτικός τομέας».


«Υπάρχουν μέρη της πόλης μου που δεν μπορώ να αναγνωρίσω», είπε στην Jamaica Observer ο Yushaine Morgan, δικηγόρος και κάτοικος της Santa Cruz.

«Υπάρχουν δρόμοι που πλέον δεν είναι δρόμοι… Πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, πολλά αυτοκίνητα, ζώα, καταστράφηκαν επιχειρήσεις, οι στέγες απλώς απομακρύνθηκαν».


Η Dana Morris Dixon, υπουργός Πληροφόρησης της Τζαμάικα, ανακοίνωσε ότι η Μελίσα προκάλεσε διακοπή ρεύματος στο 77% της χώρας.


«Ξέρουμε ότι η δυτική Τζαμάικα δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. Στις επόμενες ημέρες θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες», είπε, προσθέτοντας ότι η κεντρική Τζαμάικα υπέστη «πολλές ζημιές, πολλές πλημμύρες».

Ο Desmond McKenzie, υπουργός Τοπικής Διακυβέρνησης και Κοινοτικής Ανάπτυξης, επιβεβαίωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία στο St. Elizabeth.

Δορυφορικές εικόνες-σοκ

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την Τετάρτη κατέγραψαν την πρωτοφανή ζημιά σε ολόκληρη την Τζαμάικα. Η Μελίσα άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές ξεκινώντας από την Τζαμάικα την Τρίτη το απόγευμα, συνεχίζοντας στην Κούβα και προκαλώντας χάος στην Αϊτή.

Πηγή: Reuters

Ο Richard Solomon, δήμαρχος του Black River στην Τζαμάικα, περιέγραψε τις συνθήκες ως «καταστροφικές» και εκτίμησε ότι η θύελλα έπληξε την πόλη, καλύπτοντας το νοσοκομείο και τον σταθμό πυροσβεστικής και καταστρέφοντας τις δομές έκτακτης ανάγκης.

Η πόλη φιλοξενούσε περίπου 8.000 κατοίκους, οι οποίοι τώρα αντιμετωπίζουν το δυσβάσταχτο έργο της ανοικοδόμησης.

Πηγή: AP

Ο Amiri Bradley δήλωσε στους New York Times ότι «μόνο τα κτίρια με τέσσερις σκυροδεμένους τοίχους παραμένουν όρθια, και οι στέγες τους έχουν φύγει». Ο πρωθυπουργός Andrew Holness, σε αεροπορική επιθεώρηση του Black River, ανέφερε ότι η πόλη «έχει κυριολεκτικά καταστραφεί ολοσχερώς».

Φωτογραφία: Reuters

Η πορεία του τυφώνα

Η Μελίσα χτύπησε την Τζαμάικα ως Κατηγορία 5, ενώ όταν έφτασε στην Κούβα είχε υποβαθμιστεί σε Κατηγορία 3.


Παρά το γεγονός ότι δεν έπληξε την Αϊτή άμεσα, οι εξωτερικοί της δακτύλιοι προκάλεσαν έντονες βροχοπτώσεις και ανέμους, με πλημμύρες. Καθώς πλέον περνά από τις Μπαχάμες, η Μελίσα έχει υποβαθμιστεί σε Κατηγορία 2.


Οι κάτοικοι στις Μπαχάμες και στα γειτονικά νησιά Τερκς και Κάικος προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν τις καιρικές συνθήκες, ενώ οι Βερμούδες, σε απόσταση περίπου 1.440 χιλιομέτρων βορειοανατολικά, προετοιμάζονται για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες την Πέμπτη.

Οι μετεωρολογικοί φορείς των ΗΠΑ, όπως η AccuWeather, σημειώνουν ότι η Μελίσα ήταν ο τρίτος πιο ισχυρός τυφώνας που έχει καταγραφεί στην Καραϊβική, αλλά και ο πιο αργά κινούμενος, γεγονός που την έκανε ιδιαίτερα καταστροφική.

ChatGPT Atlas: Το νέο πρόγραμμα περιήγησης της OpenAI είναι «90% πιο ευάλωτο» σε επιθέσεις από το Google Chrome – Τι λέει ν...
