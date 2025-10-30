Σκότωσε τη μητέρα του με σφυρί και ούρλιαζε «μαμά» στο δάσος – Παραδόθηκε στην αστυνομία καλυμμένος με αίμα

Σκότωσε τη μητέρα του με σφυρί και ούρλιαζε «μαμά» στο δάσος – Παραδόθηκε στην αστυνομία καλυμμένος με αίμα

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Κονέκτικατ, στις ΗΠΑ, όπου ένας 20χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του με ένα σφυρί, προτού τρέξει μέσα στο δάσος πίσω από το σπίτι τους, ουρλιάζοντας για τη «μαμά του».

Η αστυνομία του New Canaan συνέλαβε τον Σεμπάστιαν Βαν Στόκουν στις 24 Οκτωβρίου, αφού ο ίδιος ομολόγησε ότι σκότωσε τη 55χρονη μητέρα του, Λόρα Γουίλιαμς, μέσα στο σπίτι τους, αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν στις 10:36 το βράδυ έπειτα από αναφορές για έναν άνδρα που φώναζε «μαμά» μέσα από το δάσος, όταν το τηλεφωνικό κέντρο του 911 δέχθηκε κλήση από τον ίδιο τον Βαν Στόκουν, δηλώνοντας ότι σκότωσε τη μητέρα του.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, ο 20χρονος άνοιξε την πόρτα με τα ρούχα, το πρόσωπο και τα χέρια του καλυμμένα με αίμα και τέθηκε αμέσως υπό κράτηση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Λόρα Γουίλιαμς με φρικτά τραύματα στο κεφάλι και ραγισμένο κρανίο, ενώ δίπλα της στο γρασίδι βρισκόταν ένα σφυρί λερωμένο με αίμα. Οι διασώστες προσπάθησαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά που επικαλείται το WFSB, ένα ακόμη μεγάλο ίχνος αίματος βρέθηκε στην είσοδο του σπιτιού, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου κείτονταν το σώμα της. Ο Βαν Στόκουν, με περασμένες τις χειροπέδες στα χέρια, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «το έκανε» και δήλωσε: «Σκότωσα τη μητέρα μου».

Ο 20χρονος φέρεται επίσης να παραδέχτηκε ότι «προσπάθησε να χρησιμοποιήσει μαχαίρι, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει σφυρί και χρησιμοποίησε τις γροθιές του», προσθέτοντας ότι «δεν είναι καλά ψυχικά».

Ο Βαν Στόκουν μεταφέρθηκε στα κεντρικά της αστυνομίας του New Canaan, όπου κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία. Η φωτογραφία του από τη σύλληψη τον δείχνει με αίμα στο πρόσωπο και εμφανή σημάδια από γρατσουνιές.

Το Γραφείο του Ιατροδικαστή ανακοίνωσε ότι η αιτία θανάτου της Γουίλιαμς ήταν τα αμβλύ τραύματα στο κεφάλι και ότι ο θάνατος θεωρείται ανθρωποκτονία.

Ο 20χρονος εμφανίστηκε τη Δευτέρα στο Ανώτερο Δικαστήριο του Στάμφορντ, όπου ο εισαγγελέας Πολ Φέρεντσεκ ανέφερε στο δικαστήριο την «ιδιαίτερα βίαιη δολοφονία» για την οποία κατηγορείται ο Βαν Στόκουν. «Το θύμα βρέθηκε ξυλοκοπημένο μέχρι θανάτου, με σοβαρό τραύμα στο κρανίο», δήλωσε ο Φέρεντσεκ.

«Κανείς δεν περίμενε ή προέβλεψε κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα ήταν πρόωρο να σπεύσει κανείς σε συμπεράσματα. Προφανώς πρόκειται για μια τραγική κατάσταση», είπε ο συνήγορος υπεράσπισης του Βαν Στόκουν, Φίλιπ Ράσελ.

Ο Βαν Στόκουν κρατείται με εγγύηση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 3 Νοεμβρίου.

Ο θείος του, Ντέιβιντ Γουίλιαμς, δήλωσε στην εφημερίδα Stamford Advocate ότι ο Σεμπάστιαν μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και αργότερα στο βόρειο Νιου Τζέρσεϊ, πριν εγκατασταθεί στο προάστιο New Canaan. Αποφοίτησε από το λύκειο της περιοχής το 2023, με συμμαθητές να τον περιγράφουν ως «κοινωνικά αδέξιο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ανιψιός του πέρασε περίπου έναν χρόνο ζώντας με τη γιαγιά του στη Βιρτζίνια, την πολιτεία όπου γεννήθηκε η μητέρα του, «αλλά αυτό δεν πήγε καλά».

Αν κριθεί ένοχος, ο Σεμπάστιαν Βαν Στόκουν αντιμετωπίζει ελάχιστη ποινή 25 ετών κάθειρξης.

