Τραγωδία στην Τουρκία: 4 νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου – Μόνο η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας σώθηκε

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στην Τουρκία: 4 νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου – Μόνο η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας σώθηκε

Σε μια τραγωδία που συγκλόνισε την Τουρκία, ολοκληρώθηκε η ανάσυρση των σορών της οικογένειας Μπιλίν από τα ερείπια επταώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην πόλη Γκέμπζε της επαρχίας Κοτζάελι.

Η κατάρρευση του κτιρίου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κόστισε τη ζωή σε τέσσερα από τα πέντε μέλη της οικογένειας.


Το κτίριο, στο οποίο λειτουργούσε και φαρμακείο, βρισκόταν στη συνοικία Μεβλανά. Η οικογένεια Μπιλίν, ενοικιαστές στο κτίριο, παγιδεύτηκε κάτω από τα συντρίμμια όταν αυτό κατέρρευσε γύρω στις 7 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες σωστικά συνεργεία, που εργάστηκαν ακατάπαυστα επί σχεδόν ένα 24ωρο για να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους.


Χθες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν πρώτα τα πτώματα του 12χρονου Μουχαμέντ Εμίρ Μπιλίρ και της 14χρονης αδελφής του, Νίσα (ή Χαϊρουννισά, σύμφωνα με άλλες πηγές).

Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη Ντιλάρα Μπιλίν, ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από περίπου οκτώ ώρες επιχειρήσεων. Ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση, προτού μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Μετά τον εντοπισμό των παιδιών, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στους γονείς, Λεβέντ και Εμινέ Μπιλίν. Οι διασώστες ενίσχυσαν τα υποστυλώματα με ξύλινα δοκάρια και δημιούργησαν άνοιγμα στα ερείπια, προσπαθώντας να φτάσουν στο σημείο όπου πιστευόταν ότι βρίσκονταν το ζευγάρι.

Έπειτα από προσπάθειες που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, τα συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν πρώτα το σώμα του 44χρονου πατέρα, Λεβέντ Μπιλίν, περίπου 19 ώρες μετά την κατάρρευση. Λίγο αργότερα, ανασύρθηκε και το σώμα της μητέρας, Εμινέ Μπιλίν.


Μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Μεχμέτ Ακτάς, βρέθηκε στο σημείο και επιβεβαίωσε την τραγική είδηση. «Δυστυχώς, τα σώματα της μητέρας και του πατέρα βρέθηκαν επίσης. Τα σώματα του πατέρα, Λεβέντ Μπιλίν, και της μητέρας, Εμινέ Μπιλίν, ανασύρθηκαν μόλις τώρα. Πρώτα εντοπίστηκε ο πατέρας και στη συνέχεια η μητέρα. Δυστυχώς, τέσσερα μέλη της οικογένειας πέθαναν. Μόνο η Ντιλάρα, η μεγαλύτερη κόρη, ανασύρθηκε ζωντανή. Τα συλλυπητήριά μου. Προσεύχομαι στον Θεό για το έλεός Του. Προσευχόμαστε επίσης για την υγεία και την ανάρρωση της κόρης μας, Ντιλάρα. Την επισκεφθήκαμε σήμερα στο νοσοκομείο και μιλήσαμε μαζί της. Η γενική της κατάσταση είναι καλή, δόξα τω Θεώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από τους γιατρούς, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ελπίζω να αναρρώσει σύντομα και να επανέλθει στην υγεία της», δήλωσε.


Ο Ακτάς εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του προς όλους, προσθέτοντας: «Δώδεκα κτίρια στην περιοχή έχουν εκκενωθεί προληπτικά».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρώτε καλαμπόκι; 6 λόγοι που αξίζει να το βάλετε στη διατροφή σας

Προσωπικός γιατρός: Τι προβλέπει νέα ρύθμιση για την εγγραφή στο σύστημα

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Γιατί ενδέχεται να αλλάξει η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή τους και τι θα ισχύσει για τον  ...

Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς: 500 ελεγκτές ρίχνονται στη «μάχη» κατά της ακρίβειας

Πώς είναι σήμερα το «Hotel of Doom» που δεν φιλοξένησε ποτέ κανέναν; Ποιες οι φιλοδοξίες του «αύριο»;

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που δουλεύει στο laptop του σε 14 δευτ...
περισσότερα
08:45 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση τρίτος ύποπτος για τη μεγάλη ληστεία

Ένας τρίτος ύποπτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση για ανάκριση από τους ερευνητές, μετά...
08:11 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ – Σι: Μια ιστορική συνάντηση στη σκιά των πυρηνικών όπλων – Η ανακοίνωση-«βόμβα» του Προέδρου των ΗΠΑ και η συμφωνία με την Κίνα

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμ...
06:41 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι στη Μπουσάν

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποίησαν την πρώτη το...
05:00 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Η εμπορική συμφωνία με την Κίνα μπορεί να υπογραφεί σήμερα – Σκληρός διαπραγματευτής ο Σι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, συναντήθηκαν ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς