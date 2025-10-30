Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε 14χρονη – Τι λέει η μητέρα της για το περιστατικό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκύλος
πηγή: unsplash.com

Τρόμο έχει σκορπίσει σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα μεταξύ Πυλαίας και Τούμπας, μία αγέλη αδέσποτων σκύλων.

Αρχικά υπήρχαν καταγγελίες ότι η αγέλη επιτίθεται σε γάτες της περιοχής. Όμως αυτή τη φορά τα πράγματα έγιναν πιο επικίνδυνα, καθώς τα σκυλιά κυνήγησαν μια 14χρονη που περπατούσε αμέριμνη στον Κήπο Καλού.

Τη  στιγμή της επίθεσης βγήκαν κάποιοι θαμώνες από ένα μπαρ και προστάτευσαν την ανήλικη. Οι κάτοικοι φοβούνται να περπατήσουν στην περιοχή.

Η κα Νάντια, μητέρα της 14χρονης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό.

«Η κόρη μου, μου είπε ότι πριν από 2 μέρες, το βράδυ που γυρνούσε από την έξοδό της, εκεί που περπατούσε, άρχισαν να την κυνηγούν 5-6 σκυλιά. Το παιδί φοβήθηκε, άρχισε να φωνάζει και να τρέχει. Την είδαν κάποιοι θαμώνες ενός μαγαζιού, βγήκαν έξω και έδιωξαν τα σκυλιά. Είναι κατοικημένη περιοχή και σε κεντρικό σημείο», είπε αρχικά.

«Ακούω συνέχεια γι΄αυτά τα σκυλιά. Στις ιστοσελίδες της Πυλαίας γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Έχει φτάσει το θέμα μέχρι την Καλαμαριά. Ο Δήμος έχει ενημερωθεί άπειρες φορές από όσο ξέρω, εγώ είχα στείλει παλαιότερα ένα email λόγω του ότι η ίδια αγέλη επιτέθηκε σε φίλη της μεγάλης μου κόρης», συνέχισε η μητέρα της ανήλικης.

Δείτε το βίντεο του MEGA:

09:25 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

