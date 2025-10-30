Φορολογικές δηλώσεις 2026: Γιατί ενδέχεται να αλλάξει η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή τους και τι θα ισχύσει για τον φόρο εισοδήματος

Δεν αποκλείεται η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025 να τεθεί σε λειτουργία 1 ημέρα αργότερα από το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα της Αρχής.

Της Κατερίνας Φεσσά

Δηλαδή η εν λόγω εφαρμογή να ανοίξει τη Δευτέρα,16 Μαρτίου του 2026 αντί στις 15 Μαρτίου που έχει οριστεί από την Αρχή για κάθε έτος και αυτό επειδή η τελευταία ημερομηνία πέφτει ημέρα Κυριακή.

Υπενθυμίζεται πως κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2024. Συγκεκριμένα φέτος επειδή η 15 η Μαρτίου έπεφτε ημέρα Σάββατο η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2024 τέθηκε σε λειτουργία τη Δευτέρα. Μένει να φανεί εάν και το 2026 θα εφαρμοστεί κάτι αντίστοιχο.

Επίσης επισημαίνεται πως η ΑΑΔΕ αναμένεται να προχωρήσει από το επόμενο έτος και στη προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων που είτε εμφανίζουν εισοδήματα που προέρχονται από ακίνητα είτε έχουν μόνο εισοδήματα από σπίτια είτε είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι και έχουν και εισοδήματα από κατοικίες.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα το μέτρο αυτό ισχύει μόνο για τις φορολογικές δηλώσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων που δεν εμφανίζουν εισοδήματα από άλλες πηγές

Τι θα ισχύσει για την καταβολή του φόρου εισοδήματος του 2026

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η καταβολή του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 θα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις και η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί στις 31 Ιουλίου 2026 είτε να εξοφληθεί εφάπαξ.

Συνεπώς η έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή του φόρου μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2026 θα είναι κλιμακωτή ανάλογα με το πότε θα υποβάλλει τη φορολογική δήλωση ο υπόχρεος. Δηλαδή κάποιος θα έχει έκπτωση φόρου εισοδήματος:

4% εάν υποβάλει τη φορολογική του δήλωση μέχρι τις 30 Απριλίου του 2026

3% εάν υποβάλει φορολογική του δήλωση μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2026

2% εάν υποβάλει τη φορολογική του δήλωση μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2026

Το ίδιο προβλέπεται να ισχύσει σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και για τους φορολογούμενους που θα συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Εναλλακτικά εάν οι φορολογούμενοι αδυνατούν να αποπληρώσουν τον φόρο εισοδήματος με έναν από τους παραπάνω τρόπους , τότε αναμένεται να έχουν και το 2026 τη δυνατότητα να εντάξουν την οφειλή τους σε έως 24 δόσεις.

Ποιοι θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού έως την Παρασκευή με την Εφορία

Χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κλείσουν έως την Παρασκευή,31 Οκτωβρίου του 2025 «ραντεβού » με την Εφορία προκειμένου να εξοφλήσουν την τέταρτη μηνιαία δόση του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 από τις οκτώ που είναι στο σύνολο τους .

Η προθεσμία αυτή αφορά σε όσους επέλεξαν να πληρώσουν τον φόρο με το μοντέλο των δόσεων. Επίσης επισημαίνεται πως οι υπόλοιπες δόσεις του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να αποπληρωθούν από τους υπόχρεους στις 28 Νοεμβρίου του 2025, στις 30 Ιανουαρίου του 2026 και στις 28 Φεβρουαρίου του 2026 προκειμένου να μην κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα.