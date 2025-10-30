Σέρρες: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης – Καίει 4-5 χιλιόμετρα από το Νέο Σούλι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά σε εργοστάσιο στις Σέρρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι, στις Σέρρες η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα, γύρω στις 4. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών, στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που καίνε μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

«Προσπαθούν να σκεπάσουν τη φωτιά με χώμα, όπως είχαν κάνει και στο προηγούμενο περιστατικό του καλοκαιριού», αναφέρεται στο ρεπορτάζ χαρακτηριστικά.

Η πυρκαγιά μαίνεται στον εθνικό δρόμο Σερρών–Δράμας, περίπου τέσσερα με πέντε χιλιόμετρα από το Νέο Σούλι. Η περιοχή δεν είναι κατοικημένη, ωστόσο το μέγεθος της φωτιάς είναι μεγάλο και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής “πάρα πολύ μεγάλη”.

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει πολλές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν εναέριες ρίψεις νερού.

