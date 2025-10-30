e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αύριο η τελευταία ημέρα πληρωμών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Συνεχίζονται και σήμερα Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, οι προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που ξεκίνησαν από τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, οπότε και θα έχουν καταβληθεί συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.231 δικαιούχους.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.

Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: