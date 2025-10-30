e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αύριο η τελευταία ημέρα πληρωμών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Enikos Newsroom

οικονομία

χρήματα

Συνεχίζονται και σήμερα Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, οι προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που ξεκίνησαν από τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, οπότε και θα έχουν καταβληθεί συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.231 δικαιούχους.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
  • Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 400.000 ευρώ σε 50 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει πάντα να παίρνουν φάρμακα όσοι έχουν υψηλή χοληστερίνη; Τι λένε ειδικοί

Καθαριότητα: Πώς να κάνετε τον νεροχύτη της κουζίνας να λάμψει;

Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς: 500 ελεγκτές ρίχνονται στη «μάχη» κατά της ακρίβειας

Η Nvidia έγραψε ιστορία: Η πρώτη εταιρεία που «έσπασε το φράγμα» των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Το OnePlus 15 κυκλοφόρησε στην Κίνα – Η παγκόσμια έκδοση «έρχεται σύντομα»

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
07:15 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς: 500 ελεγκτές στη «μάχη» κατά της ακρίβειας – Οι αρμοδιότητες και τα πρόστιμα

21:43 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται επιδόματα 188 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά

Την Παρασκευή, 31/102025, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συν...
21:32 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Στη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η FED

Αν και διχασμένη, η ομοσπονδιακή τράπεζα (FED), στις ΗΠΑ, μείωσε σήμερα τα επιτόκια κατά ένα τ...
10:55 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΕΝΦΙΑ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής για τις πυρκαγιές του 2025 – Όλες οι λεπτομέρειες

Μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, myAADE  γίνεται η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ γι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς