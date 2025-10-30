ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων – «Δεν είχα άλλη επιλογή»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ενόψει της συνάντησής του με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (βλ. Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι πιο αποτελεσματικές φράσεις για να ηρεμήσετε το παιδί σας σε όλες τις ηλικίες

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού-Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Η Nvidia έγραψε ιστορία: Η πρώτη εταιρεία που «έσπασε το φράγμα» των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Υπουργείου Οικονομικών: Τι αποφασίστηκε για τη χρηματοδότηση των δήμων – Τα ανοιχτά ζητήματα

Το OnePlus 15 κυκλοφόρησε στην Κίνα – Η παγκόσμια έκδοση «έρχεται σύντομα»

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

NASA: Επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση για το πρώτο εμπορικό υπερηχητικό αεροσκάφος – Θα έχει την τριπλάσια ταχύτητα από το Concorde

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία ανάπτυξης, το υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA με το όνομα «Son of...
03:00 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βενεζουέλα: Αναχαίτιση τριών αεροσκαφών που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) ότι οι ένοπλες δυνάμ...
02:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέο αμερικανικό πλήγμα με τέσσερις νεκρούς σε σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό ανακοίνωσε ο Χέγκσεθ – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα εναντίον ύποπτου πλοιαρ...
02:00 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που γυναίκα παρασύρει με το αυτοκίνητό της αστυνομικό – «Το έκανα επίτηδες»

Γυναίκα που έπεσε με το αυτοκίνητό της σκόπιμα πάνω σε έναν αστυνομικό του αστυνομικού τμήματο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς