Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου – Η ανάρτηση του Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι άναψε το πράσινο φως στη Νότια Κορέα προκειμένου να ναυπηγήσει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο.

Κίνα: Το Πεκίνο επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Σι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ αύριο στη Νότια Κορέα

Ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Γκιονγκτζού για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ανέφερε επίσης ότι η Σεούλ συμφώνησε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Νοτιοκορεάτης ομόλογός του Λι Τζε Μιουνγκ διευθέτησαν τις λεπτομέρειες μιας διμερούς εμπορικής συμφωνίας κατά τη χθεσινή συνάντησή τους.

Ο Λι είχε ζητήσει επίσης άδεια από τις ΗΠΑ προκειμένου η Νότια Κορέα να επανεπεξεργασθεί πυρηνικά καύσιμα για την τροφοδοσία υποβρυχίων, ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρακολουθούν βορειοκορεατικά και κινεζικά σκάφη για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών, η Νότια Κορέα δεν έχει δικαίωμα επανεπεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ.

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, αντί των παρωχημένων και πολύ λιγότερο ευέλικτων ντιζελοκίνητων υποβρυχίων που έχουν τώρα», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι πιο αποτελεσματικές φράσεις για να ηρεμήσετε το παιδί σας σε όλες τις ηλικίες

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού-Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Η Nvidia έγραψε ιστορία: Η πρώτη εταιρεία που «έσπασε το φράγμα» των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Υπουργείου Οικονομικών: Τι αποφασίστηκε για τη χρηματοδότηση των δήμων – Τα ανοιχτά ζητήματα

Το OnePlus 15 κυκλοφόρησε στην Κίνα – Η παγκόσμια έκδοση «έρχεται σύντομα»

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:00 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βενεζουέλα: Αναχαίτιση τριών αεροσκαφών που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) ότι οι ένοπλες δυνάμ...
02:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέο αμερικανικό πλήγμα με τέσσερις νεκρούς σε σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό ανακοίνωσε ο Χέγκσεθ – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα εναντίον ύποπτου πλοιαρ...
02:00 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που γυναίκα παρασύρει με το αυτοκίνητό της αστυνομικό – «Το έκανα επίτηδες»

Γυναίκα που έπεσε με το αυτοκίνητό της σκόπιμα πάνω σε έναν αστυνομικό του αστυνομικού τμήματο...
01:15 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία: Ο πρώην Επίτροπος Τίμερμανς παραιτείται από αρχηγός κόμματος έπειτα από τα αποτελέσματα τις βουλευτικές εκλογές

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς