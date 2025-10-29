Ολυμπιακός – Μονακό 87-92: Λύγισε στο τέλος σε ματς γκραν – γκινιόλ

Μετά από δύο διαδοχικές νίκες επί των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπάγερν Μονάχου, ο Ολυμπιακός γνώρισε, όπως και πέρυσι, την ήττα από τη Μονακό μέσα στο ΣΕΦ, με 92-87. Η «εκδίκηση» που ήθελαν οι «ερυθρόλευκοι» για την ήττα στον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Μάιο δεν ήρθε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, με τον Βασίλη Σπανούλη να «πληγώνει» ξανά την ομάδα στην οποία κρέμασε τα παπούτσια του ως αρχηγός της, πριν αφοσιωθεί στην προπονητική. Η Μονακό επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα της από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και «έπιασε» τον Ολυμπιακό με 4 νίκες – 3 ήττες.

«Δήμιοι» του Ολυμπιακού αποδείχτηκαν οι Άλφα Ντιάλο (27π. με 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ) και Μάικ Τζέιμς (23π. με 3/6 τρίποντα και 10 ασίστ).

Με τη Μονακό να μετρά 10/24 τρίποντα και τον Ολυμπιακό 4/22, ήταν αδύνατο να βγουν νικητές οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα σε ένα ντέρμπι που άλλαζε διαρκώς ο κάτοχος του προβαδίσματος και κρίθηκε στο τέλος. Έστω και αν οι Πειραιώτες είχαν 10 περισσότερα ριμπάουντ. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε 55 πόντους στο β΄ μέρος ενώ είχε δεχτεί 37 μέχρι το ημίχρονο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ό,τι μπορούσε για να πάρει τη νίκη ο Ολυμπιακός, αν και έχασε μία κρίσιμη βολή μετά από γκολ φάουλ στο τέλος. Ο Ντόρσεϊ τέλειωσε το ματς με 23 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ έδωσε στην ομάδα του 17 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Μιλουτίνοφ είχε συγκομιδή 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 11 πόντους και 5 ριμπάουντ πρόσφερε στους Πειραιώτες ο Ντόντα Χολ.

Στο ΣΕΦ βρέθηκε ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

Με τους ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Τους Στραζέλ, Τζέιμς, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις επέλεξε στην αρχική πεντάδα ο τεχνικός της Μονακό, Βασίλης Σπανούλης. Η πιεστική άμυνα της Μονακό από το πρώτο… δευτερόλεπτο, είχε ως αποτέλεσμα να δει την αντίπαλο να προηγείται με 1-8 (από Ντιαλό, Τάις και Τζέιμς) ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά ευστοχούσε μόνο από τη γραμμή των βολών (3-8), για να σημειώσει ο Ουόκαπ, μετά από 4 λεπτά, το πρώτο καλάθι των «ερυθρόλευκων» (5-8). Φουρνιέ και Βεζένκοφ έδωσαν προβάδισμα με βραχεία κεφαλή (9-8) στους Πειραιώτες. Η Μονακό προσπερνούσε με τους Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Χέιζ (15-16). Για να κάνει σερί 5-0 με δίποντο του Νιλικίνα και τρίποντο του Βεζένκοφ μπροστά στον Μίροτιτς ο Ολυμπιακός και να προηγηθεί με 20-16, στο τέλος της 1ης περιόδου.

Με τους Νιλικίνα, ΜακΚίσικ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ μπήκε ο Ολυμπιακός στη 2η περίοδο. Οι άμυνες είχαν κυρίαρχο μέρος και στο 2ο δεκάλεπτο, διάστημα στο οποίο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα οικοδόμησαν διαφορά 8 πόντων (30-22), χάρη σε 5 πόντους του ΜακΚίσικ. Με την είσοδό του ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ ευστόχησε σε τρίποντο (30-25), για να ολοκληρώσουν ένα σερί 7-0 της Μονακό οι Έλι Οκόμπο και Μάικ Τζέιμς (30-29). Αν και ο Χολ πέτυχε τους επόμενους 3 πόντους (33-29), ένα τρίποντο του Ντιάλο (33-320, και λύσεις από Τάις και Στραζέλ (δέχτηκε τεχνική ποινή ο Γιώργος Μπαρτζώκας) έφεραν μπροστά τους Μονεγάσκους (33-35). Ο Τάις σταμάτησε με φάουλ τον Μιλουτίνοφ (35-35), ο Παπανικολάου ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο και ο Ολυμπιακός ανέκτησε τα ηνία (38-35). Για να μειώσει στον πόντο, ο Μάικ Τζέιμς (38-37) στο τέλος του ά μέρους.

Οι Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ πάτησαν παρκέ με την έναρξη της 3ης περιόδου, την ώρα που ο Σπανούλης ξεκίνησε τους Τζέιμς, Οκόμπο, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις. Ο Άλφα Ντιαλό ήταν εύστοχος σε τρεις (38-40), αλλά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 4 σερί πόντους ισοφάρισε σε (42-42), αφού είχε ευστοχήσει και ο Γερμανός σέντερ Ντάνιελ Τάις για τους φιλοξενούμενους. Ο Βεζένκοφ με το δεύτερο εύστοχο τρίποντό του έφτασε τους 10 πόντους (45-42), ενώ λίγο αργότερα ο Μιλουτίνοφ έφτασε τους 12 πόντους διαμορφώνοντας το 49-46. Το ντέρμπι, όμως συνεχιζόταν, αφού Μπλόσομγκεϊμ και Τζέιμς με δύο μεγάλα τρίποντα έδωσαν ξανά προβάδισμα στη Μονακό (51-52). Και μετά από τεχνική ποινή εις βάρος του Σπανούλη, η ευστοχία του Βεζένκοφ από τη γραμμή των βολών χάρισε προβάδισμα στον Ολυμπιακό (54-52). Οι παίκτες του Μπαρτζώκα έπαθαν “ black out” σε άμυνα κι επίθεση, επιτρέποντας στη Μονακό να σημειώσει σερί 9-0, με τους Τζέιμς, Μπλόσομγκεϊμ και Ντιάλο να «πληγώνουν» τους «ερυθρόλευκους». Για να υπάρξει ένταση ανάμεσα σε Στραζέλ και Ντόρσεϊ, με τους διαιτητές να χρεώνουν φάουλ στον πρώτο και αντιαθλητικό φάουλ στον δεύτερο. Το 54-62 διαμόρφωσε με μία βολή ο Στραζέλ, ο Νιλικίνα χρεώθηκε με φάουλ στον Μπλόσομγκεϊμ και μετά από 2/2 βολές του Αμερικανού της Μονακό (54-64), ο Ντόρσεϊ μείωσε σε 56-64, ο Βεζένκοφ πήρε το 3ο φάουλ του Στραζέλ για να ευστοχήσει σε δύο βολές (58-64) και ο Ντόρσεϊ «χτύπησε» ξανά, φέρνοντας τον Ολυμπιακό από το -10 στο -4 (60-64), το οποίο ήταν και το σκορ της 3ης περιόδου.

Με τρία τρίποντα από Στραζέλ, Οκόμπο και Τζέιμς η Μονακό κατάφερε να προσπεράσει με +9 (70-79) στα 4:25’’ πριν την ολοκλήρωση μιας απίστευτα σκληρής «μάχης». Ο Τζέιμς μετρούσε 19 πόντους με 3/6 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός θα «πλήρωνε» την κακή άμυνα στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο, έστω κι αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ό,τι μπορούσε. Αρχικά μείωσε σε 74-81 με 4 δικούς του πόντους, αλλά ο Ντιάλο ήταν εύστοχος σε τρίποντο (74-84), για το +10 της Μονακό, 3:1΄΄ πριν τη λήξη. Ο Ολυμπιακός πλησίασε στο καλάθι (84-86) και απέμενε 1:25΄΄, με τον Ντόρσεϊ να φτάνει τους 20 πόντους. Βολές από Τάις και Ντιάλο (αστόχησε σε σουτ τριών πόντων ο Ουόρντ) είχαν ως αποτέλεσμα το 84-89 στα 19΄΄, ο Ντόρσεϊ με γκολ φάουλ (86-89) πήρε το 5ο φάουλ του Ταις στα 15΄΄ αλλά αστόχησε στη βολή. Ο Μίροτιτς είχε 1/2 βολές (από φάουλ του Χολ), για το 86-90 και ο Ντορσεϊ με 1/2 βολές μείωσε σε 87-90 (από φάουλ του Τζέιμς) πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ 87-92 ο Άλφα Ντιάλο.

Διαιτητές: Γιόβτσιτς (Σερβία), Ράτσιτς (Λιθουανία), Μπαένα (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Νιλικίνα 2, Ουόρντ 4, Βεζένκοφ 17 (2), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 23 (1), Πίτερς 1, Μιλουτίνοφ 14, Χολ 11, ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 2

ΜΟΝΑΚΟ (Βασίλης Σπανούλης): Οκόμπο 10 (2), Μπλόσομγκεϊμ 9 (1), Τάις 9, Ντιάλο 27 (3), Χέιζ 2, Τάρπι, Νέντοβιτς 4, Στράζελ 5 (1), Μίροτιτς 3, Τζέιμς 23 (3)