Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως στο Καματερό – Κατασχέθηκαν 600 λίτρα

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (27/10) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Δύο άτομα ηλικίας 19 και 33 ετών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την εμπορία τροφίμων, στην περιοχή του Καματερού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην περιοχή του Καματερού, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε φορτηγό και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν 120 δοχεία χωρητικότητας 5 λίτρων, εμπεριέχοντα 600 λίτρα ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας και στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καματερού.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

