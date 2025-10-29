Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 28χρονοι για επιθέσεις σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Δύο 28χρονοι συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για δύο διαδοχικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης -κατόπιν δικογραφίας που είχε σχηματιστεί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας- για ληστεία, σωματική βλάβη από κοινού, καθώς και για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας και του νόμου περί όπλων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες, κατηγορούνται ότι, μαζί με ακόμη δύο άγνωστα άτομα, ως οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, πραγματοποίησαν δύο διαδοχικές επιθέσεις εναντίον οπαδών αντίπαλης ομάδας, από τους οποίους με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν σακίδια που περιείχαν πανό, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

