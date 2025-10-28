Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη έξω από διαμέρισμα όπου είχε ξεσπάσει φωτιά

Κατέληξε η 70χρονη γυναίκα, που είχε βρεθεί αναίσθητη στις σκάλες πολυκατοικίας, έξω από διαμέρισμα όπου είχε εκδηλωθεί φωτιά σε περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα είχε εντοπιστεί το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) χωρίς τις αισθήσεις της σε χώρο κλιμακοστασίου, στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

Δυστυχώς, τελικά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο, ενώ δεν βρέθηκε κάποιο άτομο στο εσωτερικό του διαμερίσματος και οι ένοικοι της οικοδομής βγήκαν έξω χωρίς να υπάρξει πρόβλημα.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Δύο άνδρες με αναπνευστικά προβλήματα, με εγκαύματα ένας πυροσβέστης

Σύμφωνα με ενημέρωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, εκτός της 70χρονης, δύο άνδρες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, ένας πυροσβέστης υπέστη εγκαύματα.

«Σήμερα 28/10/2025 Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πυρκαγιάς σε οικεία στην οδό Λαγκαδά, με θύμα μια 70χρονη γυναίκα και δύο άνδρες 70 και 90 ετών με οξέα αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Στο σημείο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, πυροσβέστης υπέστη εγκαύματα και έλαβε πρώτες βοήθειες από τους Διασώστες και την Ιατρό του ΕΚΑΒ.

Στο συμβάν επιχείρησαν 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 όχημα ταχείας ανταπόκρισης μικρού όγκου και συνολικά 5 Διασώστες και 1 Ιατρός ΕΚΑΒ».