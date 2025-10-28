Βελόπουλος για 28η Οκτωβρίου: «Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα»

«Η σημερινή μέρα είναι μια τεράστια ημέρα για το ελληνικό έθνος. Είναι η ημέρα του ΟΧΙ. Είναι ο αγώνας για την ελευθερία, ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, επισημαίνοντας: «Βέβαια αν δούμε, αν μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε εκείνη την περίοδο και μας έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι, θα ένιωθαν ντροπή σήμερα. Εθνική ανεξαρτησία, ελευθερία, δυστυχώς δεν υπάρχουν από τις επιλογές των κυβερνώντων».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Για εμάς, ως Ελληνική Λύση, είναι πολύ σημαντικό να τονώσουμε το φρόνημα των Ελλήνων, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις αντίστασης απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και σε όλους τους άλλους, που επιβάλλουν λύσεις όπως ψευτο-Μακεδονία, όπως υπαναχωρήσεις στην Τουρκία, όπως και την απώλεια της Βορείου Ηπείρου. Για εμάς το έθνος είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι’ αυτό και το φωνάζουμε και το λέμε: Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα, αντίσταση, ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία».