Βελόπουλος για 28η Οκτωβρίου: «Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βελόπουλος

«Η σημερινή μέρα είναι μια τεράστια ημέρα για το ελληνικό έθνος. Είναι η ημέρα του ΟΧΙ. Είναι ο αγώνας για την ελευθερία, ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, επισημαίνοντας: «Βέβαια αν δούμε, αν μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε εκείνη την περίοδο και μας έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι, θα ένιωθαν ντροπή σήμερα. Εθνική ανεξαρτησία, ελευθερία, δυστυχώς δεν υπάρχουν από τις επιλογές των κυβερνώντων».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Για εμάς, ως Ελληνική Λύση, είναι πολύ σημαντικό να τονώσουμε το φρόνημα των Ελλήνων, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις αντίστασης απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και σε όλους τους άλλους, που επιβάλλουν λύσεις όπως ψευτο-Μακεδονία, όπως υπαναχωρήσεις στην Τουρκία, όπως και την απώλεια της Βορείου Ηπείρου. Για εμάς το έθνος είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι’ αυτό και το φωνάζουμε και το λέμε: Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα, αντίσταση, ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία».

 

16:56 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Φράγκος: «Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του '40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρειάζονται Μεταξάδες για να ακουστούν»

«Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρει...
16:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Σιμόπουλος: «Το "ΟΧΙ" του 1940 και η εποποιία που ακολούθησε στα βουνά της Αλβανίας αφορούν στο παρόν και στο μέλλον και όχι στο παρελθόν»

«Ως εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Βουλής στο σημερινό εορτασμό θέλω να τονίσω ότι το «...
15:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν – Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας απέκτησε νόημα η λέξη «πατριωτισμός»

«Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Α...
14:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης με το μήνυμά του στη στρατιωτική παρέλαση

Ο ιπτάμενος – Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης με το μήνυμ...
