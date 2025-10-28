Φάρμα: Ποιοι παίκτες πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης;

Νάντια Ρηγάτου

Media

Φάρμα: Ποιοι παίκτες πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης;

Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” , ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τη διάλυση των ομάδων και ενημέρωσε τους παίκτες ότι αυτή την εβδομάδα θα αναμετρηθούν σε ζευγάρια.

Ο Βάγγος Μανουηλίδης και ο Γιώργος Ανυφαντάκης ήταν οι δύο νικητές της Ατομικής Δοκιμασίας Ασυλίας και εξασφάλισαν ότι δεν κινδυνεύουν με αποχώρηση αυτή την εβδομάδα.

Στην πρώτη δοκιμασία σε ζευγάρια, την ασυλία και το έπαθλο κατάφεραν να πάρουν ο Βασίλης Πούλος και η Ζωή Τράπαλη, αλλά και να κερδίσουν ένα πλεονέκτημα, το οποίο θα μάθουν στη συνέχεια.

Απόψε, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, τόσο στις σκηνές όσο και στο σπίτι, τις συζητήσεις μονοπωλεί ένα θέμα, το πλεονέκτημα που κέρδισαν η Ζωή και ο Βασίλης.  Κάποιοι δεν μπορούν πλέον να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι ορισμένοι συμπαίκτες τους προτιμούν τον ύπνο και την ξεκούραση από το να συνεισφέρουν στις εργασίες της Φάρμας και αγανακτούν.

Την ώρα που η Ζωή και ο Βασίλης απολαμβάνουν το πλουσιοπάροχο γεύμα που κέρδισαν, οι πρώην γαλάζιοι διαφωνούν για τον τρόπο που μοιράζονται οι προμήθειες και το φαγητό.

Την επόμενη ημέρα, τα ζευγάρια παίρνουν μέρος σε ακόμα μία δοκιμασία, από την οποία ένα ζευγάρι θα κερδίσει ασυλία και ένα θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να υπερασπιστεί τη θέση του στη Φάρμα.  Λίγο αργότερα, τα ζευγάρια που απομένουν, συμμετέχουν στην τελευταία Δοκιμασία Ασυλίας, που θα κρίνει ποια δύο ζευγάρια θα κινδυνεύσουν με αποχώρηση.

Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι οι συμπαίκτες τους κρύβονται πίσω από ασυλίες και ποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης;

Δείτε εδώ το trailer του 17ου επεισοδίου – Τρίτη  28.10.2025:

14:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

