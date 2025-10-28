Μητσοτάκης για την 28η Οκτωβρίου: Καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά το μήνυμα της ενότητας

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

«Στην πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της. Ταυτόχρονα όμως, είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση», τόνισε στις δηλώσεις του, από τη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης.

«Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγε μια νίκη περιφανή και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικιάς μας γενιάς.

Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση, την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα, μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχος ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία και την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν», συμπλήρωσε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μια διαδικασία ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες, τις ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών.

Και πράγματι, αυτή η ημέρα, αυτή η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, είναι πρώτα και πάνω από όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια 365 ημέρες το χρόνο, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας μας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας! Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες απανταχού της γης», κατέλεξε ο Πρωθυπουργός.

