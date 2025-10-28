28η Οκτωβρίου – Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 που «έσκισε» τους ουρανούς: «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας»

28η Οκτωβρίου – Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 που «έσκισε» τους ουρανούς: «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας»

Μήνυμα για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου απηύθυνε από τον ασύρματο του F-16 ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης.

«Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Σήμερα τιμούμε που εκείνους τίμησαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα», είπε ο επισμηναγός.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που είπε: «Κύριε επισμηναγέ αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και με υπερηφάνεια. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας συνεχίζετε να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύτε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό».

«Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα. (…) Πάντα ψηλά κ. επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!», τόνισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο επισμηναγός ανήκει στην ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας και έχει πάνω από 1.700 ώρες πτήσεις με F-16.

