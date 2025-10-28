28η Οκτωβρίου: Ξεχωριστή παρέλαση στη Σίκινο – Στο πλευρό των 14 μαθητών του νησιού παιδιά από το Ελληνικό

Ελληνική Σημαία

Στη Σίκινο οι μαθητές νηπιαγωγείου – δημοτικού – γυμνασίου και λυκείου ανέρχονται σε 14, αλλά στη φετινή παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου είχαν καλή παρέα: Συμμαθητές τους από το δεύτερο Γυμνάσιο Ελληνικού.

Ο γυμνασιάρχης από το σχολείο του Ελληνικού Αντώνης Σκλαβούνος και ο δήμαρχος Βασίλης Μαράκης μίλησαν στο ΕΡΤnews για ένα υπέροχο τετραήμερο ανταλλαγής εικόνων, καθώς τα παιδιά είχαν λίγες ημέρες να συνεργαστούν και να γνωριστούν προετοιμάζοντας τη γιορτή και την παρέλαση.

«’Ολο το νησί μια αγκαλιά. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή», είπε ο δήμαρχος του κυκλαδίτικου νησιού, ευχαριστώντας το Δεύτερο Γυμνάσιο Ελληνικού.

13:53 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

