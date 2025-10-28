28η Οκτωβρίου: 10 +1 φωτογραφικά καρέ από τη στρατιωτική παρέλαση

28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη

Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ήταν μεγαλειώδης.

Η Θεσσαλονίκη ντυμένη σήμερα στα γαλανόλευκα γιόρτασε με υπερηφάνεια την εθνική επέτειο, ημέρα σύμβολο της ελευθερίας, της ενότητας και της εθνικής αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού.

Η σημερινή παρέλαση αποτέλεσε φόρο τιμής σε εκείνους που πολέμησαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας, πίστης και ενότητας για το μέλλον.

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη είχε το «άρωμα» της νέας εποχής, στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας.

Το πρώτο μέρος της παρέλασης περιλάμβανε πολιτικά τμήματα και ακολουθούν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα και των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δημόσια ορισμένα από τα νέα οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως τα μη επανδρωμένα και αυτά που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, που έχουν προμηθευθεί οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Μεταξύ άλλων, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti – drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης μαγνήτισαν τα βλέμματα του κοινού.

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Επιπλέον, το κοινό «συνάντησε» το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

