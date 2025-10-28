Υπουργείο Εξωτερικών για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου: «Μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ιστορίας μας – Χρόνια Πολλά, Ελλάδα»

Για μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ιστορίας μας, κάνει λόγο το υπουργείο Εξωτερικών για την σημερινή εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«Σήμερα τιμούμε την επέτειο του μεγάλου «ΟΧΙ» και τη γενιά του ’40, που με το θάρρος και την αυταπάρνησή της υπερασπίστηκε την πατρίδα μας, γράφοντας μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ιστορίας μας. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή στο «Χ».