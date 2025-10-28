Τηλεθέαση (27/10): Η κατάταξη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ποσοστά τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές της 27ης Οκτωβρίου στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη.
Ο πρώτος πίνακας δείχνει το Γενικό Σύνολο, ενώ ο δεύτερος το Δυναμικό Κοινό σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Αταίριαστοι
|14,8%
|Το Πρωινό
|13,7%
|Super Κατερίνα
|12,4%
|Buongiorno
|10,0%
|10 παντού
|8,3%
|Πρωίαν σε είδον
|2,4%
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Super Κατερίνα
|14,4%
|Το Πρωινό
|10,6%
|Buongiorno
|10,4%
|Αταίριαστοι
|7,1%
|Πρωίαν σε είδον
|2,1%
|10 παντού
|1,9%