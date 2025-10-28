Τηλεθέαση (27/10): Η κατάταξη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ποσοστά τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές της 27ης Οκτωβρίου στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη.

Ο πρώτος πίνακας δείχνει το Γενικό Σύνολο, ενώ ο δεύτερος το Δυναμικό Κοινό σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό
Αταίριαστοι 14,8%
Το Πρωινό 13,7%
Super Κατερίνα 12,4%
Buongiorno 10,0%
10 παντού 8,3%
Πρωίαν σε είδον 2,4%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Super Κατερίνα 14,4%
Το Πρωινό 10,6%
Buongiorno 10,4%
Αταίριαστοι 7,1%
Πρωίαν σε είδον 2,1%
10 παντού 1,9%

 

σχολίασε κι εσύ

