Τηλεθέαση (27/10): Η κατάταξη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ποσοστά τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές της 27ης Οκτωβρίου στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη.

Ο πρώτος πίνακας δείχνει το Γενικό Σύνολο, ενώ ο δεύτερος το Δυναμικό Κοινό σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό Αταίριαστοι 14,8% Το Πρωινό 13,7% Super Κατερίνα 12,4% Buongiorno 10,0% 10 παντού 8,3% Πρωίαν σε είδον 2,4%