28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Έφτασε στον χώρο της παρέλασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έφτασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.