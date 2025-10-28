Στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έφτασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Έφτασε στον χώρο της παρέλασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
2 ώρες πριν
Φονικό στην Κίσσαμο: «Το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε
4 ώρες πριν
Το υψηλό κόστος ζωής «ροκανίζει» τις καταθέσεις των Ελλήνων – Πού αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια οι καταναλωτές
3 ώρες πριν
28η Οκτωβρίου: Αι ελληνικαί δυνάμεις αμύνονται του πάτριου εδάφους – Το Αλβανικό έπος του 1940
3 ώρες πριν
Ανακαλύφθηκαν μυστηριώδη ερείπια οχυρού που αναφέρεται στη Βίβλο – Προσφέρουν νέες αποδείξεις για τη βιβλική ιστορία του Μωυσή
1 ώρα πριν
Το σύμπαν έχει ένα σημαντικό μήνυμα για 4 ζώδια – «Πιστέψτε στον στόχο σας και ακολουθήστε το ένστικτό σας»
2 ώρες πριν
Του μένουν 6 μήνες ζωής και δεν το έχει αποκαλύψει στη γυναίκα του – «Δεν θέλω να της γίνω βάρος»
23 ώρες πριν
Κατερίνα Γκιόκα: Σημαντικές η πρόληψη και η ασφάλιση για όλες τις επιχειρήσεις – Συνέντευξη της Διευθύντριας Ανάληψης Πυρός & Λοιπών Κινδύνων Corporate της Εθνικής Ασφαλιστικής
24 ώρες πριν
Μοναστηράκι: Κίνδυνος με τη στατικότητα στον σταθμό – Φθορές στον μεταλλικό σκελετό της οροφής έδειξαν οι επιθεωρήσεις ειδικών της ΣΤΑΣΥ
1 ημέρα πριν
Τέλη κυκλοφορίας: «Αδειάζει η κλεψύδρα» για όσους δεν έχουν πληρώσει του 2020 – Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό «χαράτσι»
7 λεπτά πριν
Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 85 κιλά με φυσικό τρόπο – «Το νερό είναι ο καλύτερος φίλος σας στην απώλεια βάρους»
16 λεπτά πριν