IRIS: Παράταση για την υποχρεωτική ένταξή του στις επιχειρήσεις – Η νέα προθεσμία

Παράταση κατά έναν μήνα στην υποχρέωση αποδοχής άμεσων πληρωμών μέσω IRIS από τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η έναρξη ισχύος του μέτρου μετατίθεται για την 1η Δεκεμβρίου 2025, αντί από την 31η Οκτωβρίου 2025 που ισχύει σήμερα.

Συγκεκριμένα, η παράταση έως 1.12.2025 κρίθηκε αναγκαία «ώστε να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου», όπως αναφέρει η αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 46 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου (με τίτλο “Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία”) το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Η μετάθεση της προθεσμίας αφορά στην υποχρέωση που από 1.12.2025 θα έχουν τα νομικά πρόσωπα (πχ καταστήματα, σούπερ μάρκετ κλπ) να κάνουν δεκτές πληρωμές και μέσω IRIS, καθώς για ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες ισχύει και εφαρμόζεται ήδη.

Όπως είχε προκύψει από ανακοινώσεις επαγγελματικών φορέων και συλλόγων, η αγορά δεν ήταν έτοιμη να ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου, καθώς είχαν διαπιστωθεί δυσχέρειες στη διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών και τις τράπεζες.

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Οι επιχειρήσεις που δεν θα συμμορφωθούν έως την 1η Δεκεμβρίου με τα παραπάνω, θα κληθούν να πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα.

  • Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση φτάνουν τα 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και
  • 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά.

Τα ποσά αυτά μειώνονται κατά 50% σε μικρούς οικισμούς και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

 

 

 

 

