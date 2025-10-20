IRIS: Tι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές για επιχειρήσεις και πολίτες

οικονομία

IRIS: Tι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές για επιχειρήσεις και πολίτες

Όλες οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες από την 1η Νοεμβρίου να δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν το σύστημα άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών IRIS.

Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω σύστημα:

  • επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό με τη χρήση κινητού τηλεφώνου και POS.
  • επιτρέπει την ολοκλήρωση της συναλλαγής άμεσα ενώ τόσο ο αγοραστής όσο και ο επιχειρηματίας ενημερώνονται σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων για τη μεταφορά των χρημάτων.

Διευκρινίζεται πως οι πολίτες που θα επιλέξουν αυτόν τον τρόπο ηλεκτρονικής συναλλαγής θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές μέχρι και 500 ευρώ σε καθημερινή βάση  ενώ και οι επιχειρηματίες που θα το υιοθετήσουν θα έχουν  οφέλη όπως την καταβολή μικρότερης προμήθειας σε σχέση με αυτή που χρεώνουν οι τράπεζες για τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Οι παραβάτες όμως θα κληθούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα. Αναλυτικά, πρόστιμα  10.000 ευρώ και 20.000 ευρώ (ανάλογα με το είδος των βιβλίων) θα κληθούν να πληρώσουν οι  επιχειρήσεις που δε θα δίνουν στους πελάτες τους αυτή τη δυνατότητα πληρωμής.

