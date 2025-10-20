Άρης: Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μιχάλης Βοριαζίδης

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε την Δευτέρα (20/10) ο ποδοσφαιριστής του Άρη, Μιχάλης Βοριαζίδης, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στα γεννητικά του όργανα. Από την πρώτη στιγμή, οι άνθρωποι της ομάδας στάθηκαν στο πλευρό του 21χρονου μέσου, στηρίζοντάς τον σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 21χρονος μέσος είχε διαγνωσθεί με εξεργασία στα γεννητικά του όργανα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης: «Ο Μιχάλης Βοριαζίδης υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχή επέμβαση. Εν αναμονή των λοιπών εξετάσεων για να είναι το συντομότερο δυνατό κοντά μας».