Νέος ΚΟΚ: Τι πραγματικά ισχύει για τις σακούλες με τα ψώνια στα αυτοκίνητα και τους οδηγούς που πίνουν καφέ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ψώνια σούπερ μάρκετ
Photo: Freepik

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) σχετικά με πρόστιμα για καθημερινές συνήθειες οδηγών έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα το υπουργείο αναφέρει σε ενημερωτικό σημείωμα:

Οδήγηση με χοντρό μπουφάν

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.

Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

  • Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο Άρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.
  • Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν.2696/1999) χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.

Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα/ καμπίνα του αυτοκινήτου

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

  • Αυτό που προβλέπεται (στο Άρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.
  • Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ.

«Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης» καταλήγει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

17:45 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

17:36 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

17:06 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

16:47 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

