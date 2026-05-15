Κίνηση: Με χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία το πρωί της Παρασκευής (15/5) στους περισσότερους δρόμους της Αττικής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού και ειδικά στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Αιγάλεω.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Καρέα.

Προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, την Λεωφόρο Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.