Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Κάθε ενάμιση μήνα, παίρνουν λίπος από τον γοφό και βάζουν τα βλαστοκύτταρα στο χείλος μου…»

Η Κατερίνα Πλουμιδάκη από το 2021 αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία της, έπειτα από λάθος πλαστικού χειρουργού σε επανορθωτική επέμβαση που είχε κάνει στα χείλη της.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας την Δευτέρα (20/10) μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για την 21η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Αρχικά, η Κατερίνα Πλουμιδάκη εξήγησε πως: «Έκανα την 21η εγχείρηση. Πήραν λίπος από τον γοφό για τη συγκεκριμένη εγχείρηση. Κάθε ενάμιση μήνα, παίρνουν λίπος από τον γοφό, το φυγοκεντρούν και βάζουν τα βλαστοκύτταρα στο χείλος, ώστε να αντικαταστήσουν τον ουλώδη ιστό που έχω από εδώ ως εδώ, με υγιή ιστό που έχω στους γοφούς μου. Αυτό γίνεται προκειμένου να φύγει σιγά σιγά ο ουλώδης ιστός, για να μπορέσω να αρχίσω να έχω άνοιγμα στόματος μεγαλύτερο, γιατί τώρα ακόμα τραβάει όλο».

Σε άλλο σημείο, η δημοσιογράφος και συγγραφέας είπε ότι: «Δεν ξέρω ακόμα πόσες εγχειρήσεις θα κάνω, γιατί είναι ανάλογα με την επούλωσή μου. Την προηγούμενη φορά, ο γιατρός μου είπε ότι είμαστε στα μέσα της διαδρομής, χωρίς να σημαίνει ότι το είκοσι θα γίνει σαράντα, γιατί όσο περισσότερα χειρουργεία κάνουμε, τόσο πιο γρήγορη είναι η πρόοδος».

