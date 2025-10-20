Έλενα Κρεμλίδου: «Πέρασα ίσως την πιο δύσκολη βδομάδα της ζωής μου»

Μια από τις πιο δύσκολες εβδομάδες βίωσε η Έλενα Κρεμλίδου, η οποία πέρα από τη δίκη στην Πάτρα για το revenge porn, αναγκάστηκε να διαχειριστεί και την απώλεια της γιαγιάς της αλλά και μια σοβαρή περιπέτεια υγείας του παππού της.

«Πέρασα ίσως την πιο δύσκολη βδομάδα της ζωής μου. Ήρθαν όλα μαζί… Ο λόγος που κάνω το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι ούτε για να κλαφτώ, ούτε για να με λυπηθείτε. Εδώ και αρκετό διάστημα, η γιαγιά μου, η Ελένη, δεν ήταν καλά. Είχε διάφορα θέματα υγείας που γίνονταν όλο και χειρότερα. Το τελευταίο διάστημα δεν ήταν καλά, δεν υπήρχε επιστροφή. Την περιμέναμε από μέρα σε μέρα. Ο παππούς μου έπαθε ξαφνικά εγκεφαλικό, ενώ ήταν στο πόδι μια ζωή. Δεν είχε κάποιο σύμπτωμα, ήταν στο καφενείο. Ήταν σοκ. Μέσα σε όλα αυτά δεν μπορούσα να ανέβω Θεσσαλονίκη γιατί είχα το δικαστήριο (για το revenge porn), για το οποίο δεν θέλω να πω σήμερα πράγματα. Δεν έχει τελειώσει, πήρε διακοπή για τις 29 Οκτωβρίου» περιέγραψε.

«Δεν μπορούσα να πάω στην οικογένεια μου να τους στηρίξω γιατί είχα να ζήσω και να προετοιμαστώ ψυχικά για ένα δικαστήριο. Είπα με το που τελειώσει αυτό, θα ανέβω στην Θεσσαλονίκη για να προλάβω τη γιαγιά μου… Πήγα στο νοσοκομείο με την αδελφή μου και μας είπαν ότι η γιαγιά μας έφυγε πριν λίγα λεπτά. Για την ακρίβεια 11:47 και η ώρα ήταν 11:54. Δεν πρόλαβα τη γιαγιά μου» εξομολογήθηκε η Έλενα Κρεμλίδου.