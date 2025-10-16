Έλενα Κρεμλίδου: Δακρυσμένη στο δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn

Η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε για ακόμη μια φορά στα δικαστήρια της Πάτρας, προκειμένου να παραστεί στη δίκη που αφορά την υπόθεση revenge porn με θύμα την ίδια.

Η γνωστή influencer έδωσε ξανά το «παρών», διεκδικώντας δικαίωση για τη δημοσιοποίηση προσωπικών της φωτογραφιών στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή της. Το περιστατικό, που σημειώθηκε το 2020, προκάλεσε τον δημόσιο διασυρμό της, καθώς γυμνές φωτογραφίες της κυκλοφόρησαν ευρέως σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με εμφανή συγκίνηση, η Έλενα Κρεμλίδου περιέγραψε τον «Γολγοθά» που βιώνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κάνοντας λόγο για το ψυχολογικό βάρος και την επαγγελματική ζημιά που υπέστη εξαιτίας της διαρροής. «Αναμένω να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υπεύθυνος για τη δημοσίευση των φωτογραφιών φέρεται να είναι ένας 36χρονος αστυνομικός, ο οποίος, ωστόσο, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Η διαδικασία συνεχίζεται, με την πλευρά της Έλενας Κρεμλίδου να επιμένει στην αναζήτηση δικαίωσης και τιμωρίας των υπευθύνων.