ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για βιασμό και φόνο 20χρονης φοιτήτριας το 1993

Enikos Newsroom

διεθνή

Ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας 20χρονης φοιτήτριας το 1993 εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στην πολιτεία του Μισισιπή, στις νότιες ΗΠΑ.

Ο Τσαρλς Κρόφορντ, 59 ετών, εκτελέστηκε το βράδυ με θανατηφόρα ένεση για τον βιασμό και τον φόνο της Κρίστι Ρέι, την οποία είχε απαγάγει πριν από τρεις δεκαετίες. Ο καταδικασμένος πέρασε πάνω από 30 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων, προσπαθώντας επανειλημμένα να ανατρέψει την ποινή του χωρίς επιτυχία. Η εκτέλεσή του έρχεται λίγους μήνες μετά από εκείνη του μακροβιότερου θανατοποινίτη στο Μισισιπή, σε μια χρονιά όπου οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ αυξάνονται σταθερά.

Η περίπτωση του Κρόφορντ ήταν η τρίτη εκτέλεση μέσα στην ίδια εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες – όλες με θανατηφόρα ένεση. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη: την Τρίτη, μία στη Φλόριντα και μία στο Μιζούρι. Σύμφωνα με τις αρχές, μια τέταρτη εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή στην Αριζόνα, ενώ πέντε ακόμη αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους.

Μέχρι στιγμής, 38 εκτελέσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα το 2025 – ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2013, όταν είχαν καταγραφεί 39. Από αυτές, οι 32 έγιναν με θανατηφόρες ενέσεις, τέσσερις με εισπνοή αζώτου, μια μέθοδο που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μορφή «βασανιστηρίου», και δύο από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα. Η τελευταία φορά που είχε χρησιμοποιηθεί η τελευταία αυτή μέθοδος στις ΗΠΑ ήταν το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει πλέον καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες. Επιπλέον, η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσιλβάνια έχουν επιβάλει μορατόριουμ στην εφαρμογή της, ύστερα από αποφάσεις των κυβερνητών τους.

