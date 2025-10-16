Βάνα Πεφάνη: «Η σχέση μου κρατάει 17 χρόνια, πριν από κάθε παράσταση μού δίνει το γούρι μου»

Η Βάνα Πεφάνη βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, όπου την υποδέχθηκαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τις αλλαγές που έχει κάνει στην εμφάνισή της, αλλά και για τη στάση της απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις, δίνοντας έμφαση σε όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά στη ζωή.

Η ίδια εξήγησε πως οι αλλαγές στην εξωτερική της εικόνα είναι κάτι που την εκφράζει βαθιά: «Η αλλαγή στα μαλλιά μου έγινε γιατί θέλω να αλλάξω αυτό που βλέπω στον καθρέφτη κάθε μέρα. Έχω κάνει πολλές αλλαγές ούτως ή άλλως. Ράστα έχουμε κάνει, ξανθά έχουμε κάνει, κόκκινα έχουμε κάνει… να τα σκουρύνουμε τώρα!» είπε με χαμόγελο, προσθέτοντας πως δεν φοβάται να δοκιμάζει νέα πράγματα. «Γενικά οι αλλαγές στη ζωή μου μ’ αρέσουν πολύ και τις κάνω συνέχεια. Μπορώ να αλλάξω τα πάντα.»

Ωστόσο, παρότι αλλάζει εύκολα το στιλ της, υπάρχουν τομείς που μένουν σταθεροί και αναλλοίωτοι: «Τα πάντα εκτός από τους φίλους μου, τους ανθρώπους που αγαπάω και τη σχέση μου. Αυτά δεν τα αλλάζω.» δήλωσε, αποκαλύπτοντας πως η σχέση της κρατά ήδη 17 χρόνια. «Πριν από κάθε παράσταση μου δίνει και το γούρι μου. Που μπορεί να είναι μια πέτρα, μπορεί να είναι ένα δαχτυλίδι ή ένα μπρελόκ ή ένας φακός. Κάτι που να σχετίζεται κάπως με την παράσταση.»

Η Βάνα Πεφάνη αναφέρθηκε και στη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας στις μέρες μας, τονίζοντας πόσο πολύτιμη είναι η ανθρώπινη επαφή: «Οι άνθρωποι και τα ζώα νομίζω πως είναι στην πρώτη θέση. Η ποιότητα των διαπροσωπικών μας σχέσεων… Χαίρομαι πολύ που ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτή η τρεχάλα, που προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι, χάνουμε χρόνο και ξεχνάμε να αφοσιωνόμαστε και να αφιερωνόμαστε.»