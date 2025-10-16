Βάνα Πεφάνη: «Η σχέση μου κρατάει 17 χρόνια, πριν από κάθε παράσταση μού δίνει το γούρι μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Βάνα Πεφάνη: «Η σχέση μου κρατάει 17 χρόνια, πριν από κάθε παράσταση μού δίνει το γούρι μου»

Η Βάνα Πεφάνη βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, όπου την υποδέχθηκαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τις αλλαγές που έχει κάνει στην εμφάνισή της, αλλά και για τη στάση της απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις, δίνοντας έμφαση σε όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά στη ζωή.

Η ίδια εξήγησε πως οι αλλαγές στην εξωτερική της εικόνα είναι κάτι που την εκφράζει βαθιά: «Η αλλαγή στα μαλλιά μου έγινε γιατί θέλω να αλλάξω αυτό που βλέπω στον καθρέφτη κάθε μέρα. Έχω κάνει πολλές αλλαγές ούτως ή άλλως. Ράστα έχουμε κάνει, ξανθά έχουμε κάνει, κόκκινα έχουμε κάνει… να τα σκουρύνουμε τώρα!» είπε με χαμόγελο, προσθέτοντας πως δεν φοβάται να δοκιμάζει νέα πράγματα. «Γενικά οι αλλαγές στη ζωή μου μ’ αρέσουν πολύ και τις κάνω συνέχεια. Μπορώ να αλλάξω τα πάντα.»

Ωστόσο, παρότι αλλάζει εύκολα το στιλ της, υπάρχουν τομείς που μένουν σταθεροί και αναλλοίωτοι: «Τα πάντα εκτός από τους φίλους μου, τους ανθρώπους που αγαπάω και τη σχέση μου. Αυτά δεν τα αλλάζω.» δήλωσε, αποκαλύπτοντας πως η σχέση της κρατά ήδη 17 χρόνια. «Πριν από κάθε παράσταση μου δίνει και το γούρι μου. Που μπορεί να είναι μια πέτρα, μπορεί να είναι ένα δαχτυλίδι ή ένα μπρελόκ ή ένας φακός. Κάτι που να σχετίζεται κάπως με την παράσταση.»

Η Βάνα Πεφάνη αναφέρθηκε και στη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας στις μέρες μας, τονίζοντας πόσο πολύτιμη είναι η ανθρώπινη επαφή: «Οι άνθρωποι και τα ζώα νομίζω πως είναι στην πρώτη θέση. Η ποιότητα των διαπροσωπικών μας σχέσεων… Χαίρομαι πολύ που ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτή η τρεχάλα, που προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι, χάνουμε χρόνο και ξεχνάμε να αφοσιωνόμαστε και να αφιερωνόμαστε.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά

Google: Έρχονται νέα εργαλεία για την ανάκτηση του λογαριασμού σας – Θα μπορούν να σας βοηθήσουν οι φίλοι σας

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:50 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Νίκη Παλληκαράκη για το #metoo: «Δώσαμε ηδονή σε όλη αυτή την αρένα να παρακολουθήσει κάτι»

Η Νίκη Παλληκαράκη μίλησε για το κίνημα MeToo και τη στάση της απέναντι σε αυτό, κατά τη διάρκ...
01:40 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Οικονομόπουλος: Στέλνει μήνυμα Γυναικείας Ενδυνάμωσης στο νέο του βίντεοκλιπ

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ο κορυφαίος ερμηνευτής είναι ένας καλλιτέχνης με βαθιά κοινωνική ευαισθ...
01:25 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Μπίγαλης: «Για μένα δεν υπάρχει προδοσία, δεν γίνεται στα καλά καθούμενα»

Ο Κώστας Μπίγαλης το πρωί της Τετάρτης (15/10) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης