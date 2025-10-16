Euroleague: Απρόσμενη ήττα για την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη – Νέα κατοστάρα της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague συνεχίζεται με δυνατές αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε… όσο χρειάστηκε και πήρε την νίκη στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βιλερμπάν, ενώ ταυτόχρονα η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε την κυριαρχία της, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε απρόσμενο «μπλόκο», και η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη συνέχισε νικηφόρα εκτός έδρας. Παράλληλα, η Παρί παρέμεινε ασταμάτητη, προσθέτοντας ακόμα μια επιβλητική εμφάνιση στο ενεργητικό της.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια επαγγελματική νίκη στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 91-85 της Βιλερμπάν και συνεχίζοντας με θετικό πρόσημο στη φετινή Euroleague. Οι «πράσινοι» σημείωσαν τη δεύτερη διαδοχική και τρίτη συνολικά νίκη τους στη διοργάνωση, πριν ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη για το παιχνίδι με την Αναντολού Εφές (17/10), στο φινάλε της «διαβολοβδομάδας».

Με τον Ρισόν Χολμς να πραγματοποιεί την καλύτερη μέχρι στιγμής εμφάνισή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τον Κέντρικ Ναν να συνεχίζει σταθερά, οι «πράσινοι» δεν κινδύνεψαν ουσιαστικά, παρά την αμυντική αστάθεια σε ορισμένα σημεία. Ο Χολμς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ναν πρόσθεσε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σβήνοντας κάθε πιθανότητα ανατροπής όποτε οι Γάλλοι πλησίαζαν στο σκορ. Ο Τσεντί Όσμαν σταμάτησε στους 12 πόντους, συμπληρώνοντας την τριάδα των διψήφιων σκόρερ του Παναθηναϊκού.

Ξεχωριστή στιγμή στο παιχνίδι ήταν το τρίποντο του Μάριους Γκριγκόνις στο 13ο λεπτό, το πρώτο του στη Euroleague έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο, που προκάλεσε αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Νάντο Ντε Κολό με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε απρόσμενη ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια με 77-73, σε ένα παιχνίδι όπου οι Ιταλοί είχαν τον έλεγχο από το πρώτο ημίχρονο. Με κορυφαίο τον Κάρσεν Έντουαρντς (24 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και τον Αλιού Ντιαρά να κυριαρχεί στη ρακέτα, η Βίρτους ανέβασε τη διαφορά στο +10 στο τέταρτο δεκάλεπτο και παρά την πίεση στο τέλος, κράτησε τη νίκη. Για τη Μονακό, ο Μίροτιτς είχε 16 πόντους και ο Τάις 10.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 37-34, 59-53, 77-73

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε με νίκη, επικρατώντας 93-86 της Παρτιζάν στη Μαδρίτη. Η «βασίλισσα» κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, φτάνοντας να προηγηθεί με 21 πόντους στο 21ο λεπτό (54-33). Οι Σέρβοι έκαναν εντυπωσιακή αντεπίθεση στην τρίτη περίοδο μειώνοντας στους τέσσερις, αλλά δεν είχαν τις αντοχές να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Πρώτος σκόρερ της Ρεάλ ήταν ο Ταβάρες με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζαμπάρι Πάρκερ ξεχώρισε για την Παρτιζάν με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-12, 52-33, 75-56, 93-86

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη πέτυχε την τρίτη της νίκη, κερδίζοντας 100-93 τη Βαλένθια εκτός έδρας. Οι Ισραηλινοί έλεγξαν τον ρυθμό από την αρχή με τον Βασίλιε Μίτσιτς να σημειώνει 24 πόντους και 6 ασίστ και τον Ελάιτζα Μπράιαντ να αναλαμβάνει δράση στην τελευταία περίοδο. Παρά το ξέσπασμα της Βαλένθια που μείωσε σε 91-90, η Χάποελ έδειξε ψυχραιμία και «καθάρισε» το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 47-49, 70-80, 93-100

Η Παρί συνέχισε το σερί της, συντρίβοντας 105-87 τη Μπασκόνια και φτάνοντας τις τρεις διαδοχικές νίκες στη φετινή διοργάνωση. Οι Παριζιάνοι ήταν ασταμάτητοι επιθετικά, με τον Ναντίρ Χίφι να πετυχαίνει 29 πόντους και τον Τζάστιν Ρόμπινσον να προσθέτει 21, σε ένα παιχνίδι όπου οι Βάσκοι δεν κατάφεραν ποτέ να απειλήσουν σοβαρά. Από τη Μπασκόνια, ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό προσπάθησε με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 51-47, 79-71, 105-87

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγέρν – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15/10

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 91-85

Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 77-73

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 93-86

Παρί – Μπασκόνια 105-87

