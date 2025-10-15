Βουλή: Διεκόπη η συνεδρίαση για το εργασιακό νομοσχέδιο – Λιποθύμησε η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου

Διεκόπη λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης (15/10) η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Στο βήμα της Βουλής βρισκόταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος ο οποίος διέκοψε ξαφνικά την ομιλία του και έτρεξε προς τα έδρανα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Στο σημείο κλήθηκε γιατρός. Ευτυχώς, έπειτα από λίγα λεπτά, η κ. Αθανασίου συνήλθε.

Η συνεδρίαση για το εργασιακό νομοσχέδιο ήταν μαραθώνιο καθώς την στιγμή του επεισοδίου είχαν συμπληρωθεί ήδη 13 ώρες.

Η συνεδρίαση διεκόπη οριστικά λίγο αργότερα και θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης, στις 9.00. Η ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο είναι προγραμματισμένη για τις 10.00

23:07 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Εργασιακό νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία και στα 97 άρθρα ζήτησε η ΝΔ – Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί επειδή η ΝΔ έβαλε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα και στα 97 άρθρα και δεν θέλε...
22:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου – Έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στο πάνελ της εκπομπής «Talk» οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙ...
20:57 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Κυβερνητικά στελέχη για Καραμανλή: «Παραπάνω από επίκαιρες οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού»

Ως παραπάνω από επίκαιρες χαρακτηρίζουν στελέχη της κυβέρνησης τις επισημάνσεις που έκανε το α...
20:24 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Διευθύντρια Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική: «Η κ. Τυχεροπούλου πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ μεταξύ αυτών και του “φραπέ”»

Ένταση στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε η κατάθεσ...
