Παύλος Μαρινάκης για Αλέξη Τσίπρα: Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα – Ο κόσμος θέλει κοστολογημένες πολιτικές

«Ούτε αυξάνει την πιθανότητα, ούτε τη μειώνει. Αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον εκλογικό μας στόχο που είναι μια καθαρή εντολή έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα του έργου μας και κατά πόσο θα κρίνουν οι πολίτες ότι το πρόγραμμά μας μετά το 2027 θα είναι η καλύτερη επιλογή χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις και λεφτά που δεν υπάρχουν. Δεν υποτιμούμε τη συζήτηση αυτή. Άλλο να απαντάς σε θέσεις και κοστολογημένα προγράμματα και άλλο να μπαίνεις σε διαδικασία που προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα ή ομιλίες. Εμείς απαντάμε με πολιτικές και με προτάσεις», ανέφερε μετά από ερώτηση για τα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα και την εκτίμηση ότι δυσκολεύει η αυτοδυναμία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Απαντώντας σε άλλη παρεμφερή ερώτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες δήλωσε ότι «στόχος μας παραμένει να είμαστε αυτοδύναμοι» και πως αυτό δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά απορρέει από την πραγματικότητα. «Άλλο το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, άλλο της κα Γεννηματά και του κ. Βενιζέλου. Έχουμε σχεδόν ένα χρόνο μπροστά μας για να φτάσουμε πιο κοντά στον στόχο της αυτοδυναμίας. Να καταφέρνουμε αν γίνεται και καθημερινά να πετυχαίνουμε κάτι καλό για τη ζωή των πολιτών», προσέθεσε.

Σε άλλο σημείο και ερωτώμενος για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί αύριο, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε τα εξής: «Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Όλα έχουν της σημασία τους, ειδικά το 2026. Δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει κοστολογημένες πολιτικές. Και σίγουρα όταν μιλάμε για πρώην πρωθυπουργό που κάθε άλλο παρά πετυχημένος ήταν κατά γενική ομολογία. Να δούμε τι έχει να πει. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει κάτι ενδιαφέρον ούτε σε επίπεδο προσώπων, ούτε σε επίπεδο πολιτικών».

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Σχετικά με τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά για την Τουρκία και την αυριανή ομιλία του Κώστα Καραμανλή, απάντησε πως «δεν είναι δουλειά μου να αναλύσω τα κίνητρα των τοποθετήσεων πολιτικών και ειδικά πρώην πρωθυπουργών» και τόνισε πως «δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και η Ελλάδα έχει πετύχει αυτά τα 7 χρόνια όσα δεν πέτυχε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης».

Για όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς για το θέμα των υποκλοπών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως στις δυτικές δημοκρατίες τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων την αναλαμβάνει η Δικαιοσύνη την οποία η κυβέρνηση εμπιστεύεται. «Και την έρευνα την κάνει η Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις τις εκδίδει η Δικαιοσύνη», σημείωσε.

«Δεν θεωρώ ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προσωπική ατζέντα καθενός αλλά πώς κάθε κόμμα θα είναι χρήσιμο για την καθημερινότητά του», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση.

Για τον πληθωρισμό

«Αν ήταν πληθωρισμός Μητσοτάκη θα μετρούσαμε μόνο την ακρίβεια στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός είναι μέσος όρος και έχει είδη πληθωρισμού. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι σε άλλους επιμέρους πληθωρισμούς είναι χαμηλότερα [τα ποσοστά]και σε άλλους υψηλότερα από το μέσο όρο. Μεσοσταθμικά έχει καταφέρει να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα τρόφιμα πολύ χαμηλότερα. Η ουσία είναι ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις μεγάλη ακρίβεια είναι να αυξάνεις το εισόδημα χωρίς να υποθηκεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών. Εμείς μειώνουμε τους φόρους. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχουμε μειώσει 83 φόρους, στόχος να μειώσουμε και άλλους αρκεί να βγαίνει ο λογαριασμός», απάντησε σε ερώτηση για την ακρίβεια.

Για τη συζήτηση στη Βουλή

Για τη συζήτηση της περασμένης Παρασκευής στη Βουλή, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η αντιπολίτευση έδειξε έλλειψη σεβασμού στη λειτουργία του Κοινοβουλίου και είναι μέρος της ευρύτερης στάσης της για δημιουργία κλίματος έντασης και πόλωσης. «Ως προς την ουσία του θέματος, στην προηγούμενη ψηφοφορία για σύσταση εξεταστικής η κυβέρνηση δεν είχε καταψηφίσει. Τώρα καταψήφισε για τους λόγους που εξήγησε ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, ήταν σαφής και για τους νομικούς λόγους. Και να πούμε η ίδια η στάση της αντιπολίτευσης όλα αυτά τα χρόνια σε μια σειρά από περιπτώσεις, δείχνει πόσο σέβονται και το απόρρητο και τη μυστικότητα αυτών των διαδικασιών. Η Δικαιοσύνη έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης», προσέθεσε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει θέμα κατασκοπίας ή κάτι άλλο, ανέφερε ότι «για όλα αυτά έχει απαντήσει η Δικαιοσύνη με μια σειρά από διατάξεις» και πως «στην απελπισία κάποιων να επιβιώσουν πολιτικά, προτιμούν να κάνουν κουρελόχαρτο την ΕΥΠ, να επιτεθούν στον επικεφαλής της ΕΥΠ αλλά υπάρχει όριο σε αυτό και είναι όσα λέει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής».

Σε άλλη ερώτηση αν διαψεύδει αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης για την παρακολούθησή του με προφορική εντολή, απάντησε πως «δεν είναι δική μου δουλειά, ούτε να το ξέρω, ούτε να το εξηγήσω, ούτε να νομιμοποιήσω μια παράνομη ενέργεια που έκανε το ΠΑΣΟΚ, να δημοσιοποιήσει έναν διάλογο».

Για όσα είπε ο υπουργός Άμυνας στο συνέδριο του ”Κύκλου Ιδεών” για τους πάτριοτ και τι ακριβώς ισχύει, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε μεταξύ άλλων «να αποφεύγουμε τον σχολιασμό πάνω σε επιχειρησιακά ζητήματα, ειδικά όταν άπτονται θεμάτων εθνικής άμυνας».

Για την επιστολή Κοβέσι και για τον Γιωτόπουλο

Σε ερώτηση για την επιστολή Κοβέσι με ανησυχίες για πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες τής κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «μόλις λάβουμε το κείμενο της επιστολής, θα απαντήσουμε ως κυβέρνηση θεσμικά και σε όλα» και πως με βάση τις διαρροές προκαλούνται απορίες. «Μιλάμε για δύο πεδία συζήτησης. Το ένα έχει να κάνει με την απόφαση της Δικαιοσύνης για ανανέωση της θητείας και το δεύτερο έχει να κάνει με την περιβόητη νομοθέτηση. Ήταν γνωστή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μειώνει κατ’ ελάχιστον τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το αντίθετο», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σημείωσε μεταξύ άλλων: «Με αυτά τα δεδομένα τα οποία δεν αμφισβητούνται υπάρχει μια απορία. Σίγουρα οι καλύτερες απαντήσεις για το κράτος δικαίου, δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες και της Ευρώπης και ευρύτερα με τελευταίο τον Ευρωπαίο επίτροπο και προκαλούν την αφωνία των γνωστών συκοφαντών της χώρας. Αξίζει να ενημερωθείτε τι έγινε στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου πριν από μία εβδομάδα και τα συμπεράσματα που βγήκαν».

Για τα περί νέου διπλού αυτοδιοικητικού ΕΝΦΙΑ, ανέφερε ότι μιλάμε για ενοποίηση παλαιότερων φόρων σε έναν χωρίς ο φόρος να είναι μεγαλύτερος.

Για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για αναίρεση της απόφασης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι που αφορά τη Δικαιοσύνη». Προσέθεσε πως σε ανθρώπινο επίπεδο «αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις εκείνων που έχουν τραγική εμπειρία από τους δολοφόνους της 17Ν, τους οποίους έχει κρίνει η Δικαιοσύνη αμετάκλητα».

«Αυστηροποιήσαμε πάρα πολύ το πλαίσιο στα όρια του επιτρεπόμενου», απάντησε σε επόμενη ερώτηση για το αν αυτή η απόφαση μπορεί να γίνει εφαλτήριο για να επανεξεταστεί η υπό όρους απόλυση κρατουμένων. «Υπάρχει το νομικό πλαίσιο το οποίο έχει αυστηροποιηθεί και υπάρχει και το πώς εφαρμόζεται από τους δικαστές που εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι», προσέθεσε.

Για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κύπρο ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως είναι σημαντικό που ο ΔΗΣΥ πέτυχε καθαρή νίκη. «Νίκησε η σταθερότητα , η πρόοδος. Συγχαρητήρια στην Αννίτα Δημητρίου. Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται σε απόλυτο βαθμό συνολικά με την Κυπριακή Δημοκρατία. Με την Κύπρο μάς ενώνουν πολλά, προχωράμε μαζί, διεκδικούμε και δεν υποχωρούμε», υπογράμμισε.