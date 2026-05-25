Παύλος Μαρινάκης: Ενισχυμένος ο μηχανισμός πυροπροστασίας – Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στην έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα μέτρα στήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και στη συνεδρίαση του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ έως το τέλος της περιόδου ο αριθμός τους θα φθάσει τους 18.804. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο στόλος των πυροσβεστικών οχημάτων έχει ενισχυθεί σημαντικά και αριθμεί πλέον 4.299 οχήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, τους γνωστούς «δασοκομάντος», σημειώνοντας ότι από τις έξι πρώτες μονάδες που συγκροτήθηκαν το 2022, σήμερα λειτουργούν 21 μονάδες με συνολικά 1.450 στελέχη. Επισήμανε επίσης ότι και φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα θα ενισχυθεί με προεγκατεστημένο προσωπικό από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφερόμενος στα μέσα επιτήρησης, υπογράμμισε ότι οι βάσεις drones ανέρχονται πλέον στις 100, ενώ υπάρχουν και τρία Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Drones, τα οποία μπορούν να επιχειρούν ακόμη και υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και διαθέτουν θερμικές κάμερες. Παράλληλα, ανέφερε ότι σε ημερήσια βάση θα είναι διαθέσιμα περίπου 80 έως 85 εναέρια μέσα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ακόμη ότι το πρόγραμμα Προστασίας Δασών Antinero για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, το ποσό αυτό προστίθεται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περιόδου 2022-2025, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό δράσεων πρόληψης για την πενταετία 2022-2026 στα περίπου 667 εκατ. ευρώ.

Τόνισε ότι στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται καθαρισμοί δασικής βλάστησης, συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, δημιουργία μικτών και στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών, έργα δασικών υποδομών, υδατοδεξαμενές, καθώς και δράσεις προστασίας αρχαιολογικών χώρων και περιαστικών δασικών οικοσυστημάτων υψηλής επικινδυνότητας. Υπογράμμισε ότι η πρόληψη, η ενεργή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση αποτελούν κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τους διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Επισήμανε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αυξημένη επικινδυνότητα της Αττικής λόγω των πολλών μεικτών ζωνών, της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού αλλά και των προβλημάτων πρόσβασης σε περιοχές με ακαθάριστα ή περιφραγμένα οικόπεδα.

Ανέφερε ακόμη ότι ο υπουργός υπογράμμισε ως βασικό στόχο τη δραστική μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων κάθε καλοκαίρι προκαλεί σημαντική διασπορά δυνάμεων και αυξημένη επιχειρησιακή πίεση στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και τόνισε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας ενόψει ενός ιδιαίτερα απαιτητικού καλοκαιριού.

Για τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία. Τόνισε ότι η Ελλάδα αναμένεται και φέτος να αναπτυχθεί με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη για το 2026 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,8%, έναντι 0,9% στην ευρωζώνη, παρά το γεγονός ότι το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν έχει επηρεάσει αρνητικά την αναπτυξιακή δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κομισιόν προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027. Αναφερόμενος στον πληθωρισμό, ανέφερε ότι από το 2,9% του 2025 αναμένεται να αυξηθεί φέτος στο 3,7%, κυρίως λόγω των τιμών της ενέργειας, πριν υποχωρήσει στο 2,4% έως το τέλος του 2027.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 146,1% το 2025 και, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω στο 140,7% το 2026 και στο 134,4% το 2027.

Για την ψυχολογική στήριξη των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας για τη στήριξη των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους. Όπως είπε, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή 1550, η οποία στελεχώνεται από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, καθώς και του υπουργείου Υγείας.

Ανέφερε ότι η γραμμή λειτουργεί από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου 2026 και ότι οι κλήσεις είναι δωρεάν για όλους τους συνδρομητές των εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα, επισήμανε ότι μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης έχει ενεργοποιηθεί πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Όπως σημείωσε, το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες, δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων, ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας. Παράλληλα, παρέθεσε τη δήλωση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία τόνισε ότι η στήριξη των μαθητών δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της πολιτείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης σχολείου, παιδιών και οικογένειας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης ότι αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνοντας ότι για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του EuroLeague Final Four στην Ελλάδα.