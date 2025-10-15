Εργασιακό νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία και στα 97 άρθρα ζήτησε η ΝΔ – Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Εργασιακό νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία και στα 97 άρθρα ζήτησε η ΝΔ – Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί επειδή η ΝΔ έβαλε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα και στα 97 άρθρα και δεν θέλει να αναδειχθεί η πρωτοφανής αντίφασή του, από τη μια να κατακεραυνώνει το νομοσχέδιο και από την άλλη να ψηφίζει μαζικά τις ρυθμίσεις που είναι ενισχυτικές για τους εργαζόμενους», ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκη Κεραμέως σχολιάζοντας την προαναγγελία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιήσει με την παρουσία του την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Η κυρία Κεραμέως, χαρακτήρισε «αξιοπερίεργο» ότι «ΣΥΡΙΖΑ ενώ έχει συμμετάσχει σε 40 ώρες συνεδριάσεων, σε 6 συνεδριάσεις επί 10 ημέρες στην Βουλή και τώρα ξαφνικά στο τέλος λένε πως θα αποχωρήσουν» το κάνουν όμως είπε «γιατί η κοινοβουλευτική συζήτηση φτάνει στο τέλος της και η ΝΔ έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για να αναδειχθεί ακριβώς πόσες πολλές είναι οι διατάξεις εκείνες που ενισχύουν τους εργαζομένους και θα συρθεί να τις ψηφίσει». Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε η υπουργός, δεν θέλει « να μην φανεί η πρωτοφανής του αντίφαση» αλλά πρόσθεσε « το αποτέλεσμα για τους πολίτες είναι ένα: για μια ακόμα φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει όλες αυτές τις διατάξεις που χορηγούν πολύ σημαντικά δικαιώματα στους εργαζομένους! Και για αυτό οι πολίτες σας κρίνουν!»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης από την δική του πλευρά απάντησε ότι « εμείς από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Που είναι το δίλημμα για το εάν θα ψηφίζαμε ή όχι, αυτό υπάρχει μόνο στο δικό σας φανταστικό πεδίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, δεν το δέχεστε , δεν νομιμοποιούμε το έγκλημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά

Google: Έρχονται νέα εργαλεία για την ανάκτηση του λογαριασμού σας – Θα μπορούν να σας βοηθήσουν οι φίλοι σας

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου – Έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στο πάνελ της εκπομπής «Talk» οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙ...
20:57 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Κυβερνητικά στελέχη για Καραμανλή: «Παραπάνω από επίκαιρες οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού»

Ως παραπάνω από επίκαιρες χαρακτηρίζουν στελέχη της κυβέρνησης τις επισημάνσεις που έκανε το α...
20:24 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Διευθύντρια Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική: «Η κ. Τυχεροπούλου πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ μεταξύ αυτών και του “φραπέ”»

Ένταση στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε η κατάθεσ...
20:16 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ: Στο «μενού» ευλογιά, ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρωμές

Σε κλίμα αγωνίας αλλά και κατανόησης για την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο υπουργείο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης