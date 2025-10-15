Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου – Έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στο πάνελ της εκπομπής «Talk» οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έκανε λόγο «τριτοκoσμικούς ψημένους στον ήλιο, που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά».

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega για το εργασιακό νομοσχέδιο, σχολίασε πως και στην δική του εκλογική περιφέρεια, την Αχαΐα, «δεν υπάρχουν εργατικά χέρια γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δεν μπορεί ο άλλος μέσα σε ένα θερμοκήπιο να δουλέψει 12-13 ώρες».

«Ιδιαιτέρως οι βορειότεροι και οι λευκότεροι. Τώρα, οι τριτοκοσμικοί από τις χώρες που είναι ψημένοι θα έλεγα στον ήλιο αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χώσεις έναν άνθρωπο μέσα σε ένα θερμοκήπιο με 40 και 50 βαθμούς Κελσίου να δουλεύει 12 και 15 ώρες» πρόσθεσε.

Οι εκφράσεις του κ. Παναγιωτόπουλου προκάλεσαν αντιδράσεις στο πάνελ με τους συμμετέχοντες να τονίζουν πως «κανείς άνθρωπος δεν είναι τριτοκοσμικός».

Δείτε βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά

Google: Έρχονται νέα εργαλεία για την ανάκτηση του λογαριασμού σας – Θα μπορούν να σας βοηθήσουν οι φίλοι σας

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
20:57 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Κυβερνητικά στελέχη για Καραμανλή: «Παραπάνω από επίκαιρες οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού»

Ως παραπάνω από επίκαιρες χαρακτηρίζουν στελέχη της κυβέρνησης τις επισημάνσεις που έκανε το α...
20:24 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Διευθύντρια Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική: «Η κ. Τυχεροπούλου πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ μεταξύ αυτών και του “φραπέ”»

Ένταση στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε η κατάθεσ...
20:16 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ: Στο «μενού» ευλογιά, ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρωμές

Σε κλίμα αγωνίας αλλά και κατανόησης για την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο υπουργείο...
19:52 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Θερμή χειραψία Καραμανλή-Σαμαρά στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη – Ποιοι έδωσαν το «παρών» – ΦΩΤΟ

Έντονο πολιτικό «άρωμα» έχει η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης προς τιμ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης