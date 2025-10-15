Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου – Έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στο πάνελ της εκπομπής «Talk» οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έκανε λόγο «τριτοκoσμικούς ψημένους στον ήλιο, που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά».

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega για το εργασιακό νομοσχέδιο, σχολίασε πως και στην δική του εκλογική περιφέρεια, την Αχαΐα, «δεν υπάρχουν εργατικά χέρια γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δεν μπορεί ο άλλος μέσα σε ένα θερμοκήπιο να δουλέψει 12-13 ώρες».

«Ιδιαιτέρως οι βορειότεροι και οι λευκότεροι. Τώρα, οι τριτοκοσμικοί από τις χώρες που είναι ψημένοι θα έλεγα στον ήλιο αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χώσεις έναν άνθρωπο μέσα σε ένα θερμοκήπιο με 40 και 50 βαθμούς Κελσίου να δουλεύει 12 και 15 ώρες» πρόσθεσε.

Οι εκφράσεις του κ. Παναγιωτόπουλου προκάλεσαν αντιδράσεις στο πάνελ με τους συμμετέχοντες να τονίζουν πως «κανείς άνθρωπος δεν είναι τριτοκοσμικός».

Δείτε βίντεο: