Αποστολία Ζώη: «Είμαι μια χαρά μόνη μου, έχω βρει τις ισορροπίες μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αποστολία Ζώη
Φωτογραφία: Instagram/apostoliazoi

Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Αποστολία Ζώη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε τον λόγο που αυτή την στιγμή είναι μόνη της, τονίζοντας πως είναι μια χαρά και έχει βρει τις ισορροπίες της. «Αυτή τη στιγμή ο έρωτας δεν παίζει κανέναν ρόλο στη ζωή μου», ξεκαθάρισε η καλλιτέχνις.

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή της η Αποστολία Ζώη ανέφερε πως: «Αυτή την στιγμή ο έρωτας δεν παίζει κανέναν ρόλο στη ζωή μου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα, το οποίο έτσι όπως έχουν γίνει οι διαπροσωπικές σχέσεις αυτή την στιγμή και το πόσο γρήγορα κινείται η κατάσταση και πόσο φύγε εσύ-έλα εσύ είναι όλη η κατάσταση, που δεν είμαι καθόλου αυτό… Οπότε από το να μπω σε μία διαδικασία να ερωτευτώ έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να καλύψει πράγματα της ψυχής μου, δεν θα το κάνω!».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι: «Δεν έχω θέμα να είμαι μόνη μου, καθόλου. Είμαι μια χαρά μόνη μου, έχω βρει τις ισορροπίες μου! Εννοείται ότι χωράει ένας άνθρωπος στη ζωή μου, αλλά να είναι ένας άνθρωπος που να κάνουμε ο ένας του άλλου την ζωή καλύτερη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά

Google: Έρχονται νέα εργαλεία για την ανάκτηση του λογαριασμού σας – Θα μπορούν να σας βοηθήσουν οι φίλοι σας

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:13 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου για Γλυκερία: «Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ και σέβομαι αφάνταστα – Δεν μου αρέσει η ανθρωποφαγία»

Στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου μίλησε η Μελίνα Ασλανίδου, με αφορμή τις εμ...
21:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Παναγιώτης Πετράκης: «Ο Θεός είναι τα πάντα για μένα – Θέλω να είναι το κέντρο της ύπαρξής μου»

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τον Παναγιώτη Πετράκη στην παράσταση «...
20:35 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Εκτός από την σύντροφό μου, καψουρεύτηκα και την γάτα της»

Καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» στο Youtube ήταν ο Πυγμαλίων Δαδακα...
19:57 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μου αρέσει πολύ η σκέψη να παίξω στην Επίδαυρο, αλλά δεν το έχω σαν επιθυμία»

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου μίλησε η Βρισηίδα Ανδριώτου, με αφορμή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης