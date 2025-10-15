Αποστολία Ζώη: «Είμαι μια χαρά μόνη μου, έχω βρει τις ισορροπίες μου»

Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Αποστολία Ζώη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε τον λόγο που αυτή την στιγμή είναι μόνη της, τονίζοντας πως είναι μια χαρά και έχει βρει τις ισορροπίες της. «Αυτή τη στιγμή ο έρωτας δεν παίζει κανέναν ρόλο στη ζωή μου», ξεκαθάρισε η καλλιτέχνις.

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή της η Αποστολία Ζώη ανέφερε πως: «Αυτή την στιγμή ο έρωτας δεν παίζει κανέναν ρόλο στη ζωή μου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα, το οποίο έτσι όπως έχουν γίνει οι διαπροσωπικές σχέσεις αυτή την στιγμή και το πόσο γρήγορα κινείται η κατάσταση και πόσο φύγε εσύ-έλα εσύ είναι όλη η κατάσταση, που δεν είμαι καθόλου αυτό… Οπότε από το να μπω σε μία διαδικασία να ερωτευτώ έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να καλύψει πράγματα της ψυχής μου, δεν θα το κάνω!».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι: «Δεν έχω θέμα να είμαι μόνη μου, καθόλου. Είμαι μια χαρά μόνη μου, έχω βρει τις ισορροπίες μου! Εννοείται ότι χωράει ένας άνθρωπος στη ζωή μου, αλλά να είναι ένας άνθρωπος που να κάνουμε ο ένας του άλλου την ζωή καλύτερη».