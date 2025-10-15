Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μου αρέσει πολύ η σκέψη να παίξω στην Επίδαυρο, αλλά δεν το έχω σαν επιθυμία»

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου μίλησε η Βρισηίδα Ανδριώτου, με αφορμή την θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει. Η influencer και μοντέλο, την οποία γνωρίσαμε μέσα από το ριάλιτι μόδας «My Style Rocks», αναφέρθηκε στην ενασχόλησή της με την υποκριτική, ενώ εξομολογήθηκε πως δεν επιθυμεί να παίξει στην Επίδαυρο.

Μιλώντας για το νέο επαγγελματικό της βήμα, η Βρισηίδα Ανδριώτου είπε: «Αυτό το εγχείρημα το είχα ξεκινήσει πριν από τον Covid. Μετά ήρθε το Survivor και ύστερα παρακολούθησα κάποια σεμινάρια και μαθήματα του Ιάκωβου Μυλωνά και πλέον είμαι εδώ, στη σκηνή του».

«Είναι κάτι καινούργιο, έχω σίγουρα πάρα πολύ άγχος, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο γιατί είμαστε μία ωραία οικογένεια. Είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας και κάνουμε πάρα πολλές πρόβες», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν έχει στόχο ή όνειρο να παίξει στην Επίδαυρο, η Βρισηίδα Ανδριώτου απάντησε: «Μου αρέσει πολύ η σκέψη να παίξω στην Επίδαυρο, αλλά δεν το έχω σαν επιθυμία! Όχι, η αλήθεια είναι».