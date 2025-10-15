Νικολέττα Καρρά: Η εξομολόγηση για τα γενέθλιά της – «Για διάφορους λόγους, έχασα τον ενθουσιασμό για να γιορτάζω κάθε χρόνο…»

Τα γενέθλιά της είχε την Τρίτη (14/10) η Νικολέττα Καρρά. Η γνωστή ηθοποιός γιόρτασε το σημαντικό αυτό γεγονός για την ίδια, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα. Σήμερα το μεσημέρι, έκανε μία πολύ γλυκιά ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram. Σε αυτή δημοσίευσε δύο στιγμιότυπά της από χθες, ενώ περιέγραψε με πολύ όμορφο τρόπο το πώς πέρασε.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, βλέπουμε την Νικολέττα Καρρά να ποζάρει, κρατώντας στα χέρια της την τούρτα, η οποία αντί για κεράκια σε σχήμα αριθμών, είχε ένα χρυσό ερωτηματικό.

Η αγαπημένη ηθοποιός, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Πάντα μου άρεσε να γιορτάζω τα γενέθλιά μου από παιδί. Θεωρούσα και θεωρώ ότι η μέρα που ερχόμαστε στον κόσμο είναι η πιο σημαντική της ζωής μας. Ωστόσο από ένα σημείο και μετά κάπως για διάφορους λόγους, έχασα τον ενθουσιασμό για να γιορτάζω κάθε χρόνο… Δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε τους λόγους, όμως υπάρχουν πάντα κάποιοι άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι όντως μας αγαπούν και μας σκέφτονται… -ναι υπάρχουν!

Κάπως έτσι χτες πολύ όμορφα, ήρεμα και ανέλπιστα διασκεδαστικά προχώρησα στο επόμενο έτος μου!! Και εύχομαι να είναι κι αυτό ολόκληρο όπως ήταν η χθεσινή βραδιά. Γεμάτο χαμόγελα, αγάπη και αγκαλιές σφιχτές και ζεστές… Και όλα αυτά με αλήθεια…! Μπροστά μου… αλλά και πίσω μου..!!!!! PS… Σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ για όλα… ξέρεις εσύ».